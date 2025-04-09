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牙刷多久該換新？牙醫說為何3個月是極限

編譯周靜芝/即時報導
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牙刷。Image by Dmitriy from Pixabay
牙刷。Image by Dmitriy from Pixabay

如果在過去一年中，每天早晚都拿起同一把牙刷，那麼它對牙齒的傷害可能比好處還多。為什麼？因為牙刷早該換新了。

每日郵報報導，牙醫約夏·帕爾曼（Joshua Perlman）表示，他會建議病人每三個月更換牙刷，其中原因比「牙刷髒了」這個理由更複雜。

帕爾曼說，牙刷的刷毛用來清潔牙齒上的牙菌斑、細菌與食物微粒，可能只是在三個月後被過度使用；當刷毛被過度使用，會變弱或磨損，失去清潔牙齒的功能。

他說，牙刷毛若在使用三個月前就磨損，更該提前更換；如果繼續使用，將面對牙齦與蛀牙等問題。

帕爾曼指出，磨損的刷毛無法清潔牙齒間的狹小縫隙，牙菌斑與食物殘渣仍會留在牙齒上；牙刷使用的時間越長，刷毛上積聚的細菌就越多。

他還說，牙刷顏色或氣味的改變也是該換新的跡象。如果生病了，在痊癒後最好馬上換新牙刷。帕爾曼稱，如果繼續使用生病時用的牙刷，可能會再次感染。

更換牙刷也讓人有機會選擇更適合自己牙齒健康的牙刷。市面上有許多選擇，帕爾曼建議在選擇最適合的牙刷時，要遵守一套標準。

首先，他建議確保刷毛是軟的，否則很容易損傷牙齦和牙齒琺瑯質。人們可能以為硬毛牙刷較能清潔牙齒的污垢；帕爾曼說，這其實非常危險，會造成牙齦萎縮、敏感等問題，甚至還會讓琺瑯質過早磨損。

帕爾曼也建議注意牙刷握在手中的感覺是否舒適，以及是否能觸及所有的牙齒，這是確保每天刷牙都能發揮最大功效的關鍵。

帕爾曼說，每次刷完牙後，一定要用清水沖洗牙刷，並確保刷毛上的牙膏都已清洗乾淨，然後讓牙刷風乾。他說，濕氣會促進細菌滋生，因此在兩次使用之間要讓牙刷完全風乾。

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