搶購的雞蛋怎麼保存？看懂盒子上的關鍵數字

全美雞蛋短缺，雞蛋價格也因此暴漲，不少消費者擔心禽流感疫情持續而開始囤積雞蛋。美聯社

全美雞蛋 短缺，雞蛋價格也因此暴漲，Trader Joe's和Costco等大型零售商的貨架上，雞蛋被掃購一空，不少消費者擔心禽流感 疫情持續而開始囤積雞蛋。

禽流感對全國各地的商業雞蛋養殖場造成嚴重損失，根據美國雞蛋委員會（American Egg Board）的資料，去年美國有近 5000 萬隻蛋雞因禽流感而被淘汰，而勞工統計局（Bureau of Labor Statistics）最新的月度價格數據則顯示，一打大型A級雞蛋的平均成本達到45年新高。

美國農業部（USDA）官員預計今年的雞蛋價格將再跳升20%，甚至驚傳有竊賊不惜從西雅圖的一家餐廳和賓夕法尼亞州的一輛配送拖車上偷走雞蛋。

現在許多顧客也開始囤積雞蛋的行為，與COVID流行初期衛生紙和洗手液短缺的情況類似，然而，雞蛋是易腐爛的食品，如何保持它們的新鮮非常關鍵。

雞蛋包裝盒上的印章是什麼意思？

在雞蛋盒的末端印有兩行字：一個三位數字的代碼，表示雞蛋的包裝日期；以及 「最佳賞味期」（best by日期），告知購買者雞蛋在多長時間內可以保持最佳口感和品質。

超過最佳賞味期的雞蛋還可以吃嗎？

據密爾瓦基哨兵報（Milwaukee Journal Sentinel）採訪的禽類專家奇恩（Ron Kean）表示，商業蛋品廠生產的雞蛋都是在產蛋後的一到兩天內進行加工和包裝的，因此商店貨架上的大多數雞蛋都非常新鮮，而雞蛋委員會說，雞蛋在最佳賞味期過後還可保存2到3個星期。

如何判斷雞蛋是否可以安全食用？

許多人在檢驗雞蛋好壞時會使用「漂浮測試」，認為好蛋會下沉而壞蛋會上浮，然而此測試其實只能看出雞蛋的年齡，並不能說明雞蛋是否變質。

「隨著雞蛋的年齡增長，水分會通過蛋殼蒸發，所以年齡較大的雞蛋會有較大的氣孔，從而導致雞蛋上浮，」奇恩解釋道：「但是『老』不代表『變質』，根據美國農業部的規定，只要打開後沒有異味，飄浮的雞蛋仍然可以食用。」

唯一確認雞蛋是否可食用的可靠方式依然是將蛋打在碗中，檢查是否有異味或變色。

冷藏可以延長雞蛋的保質期嗎？

根據農業部的資料，由於擔心食源性疾病，美國的雞蛋生產商和加工商在1970年代早期就開始清洗和冷藏雞蛋。

奇恩表示：「冷藏時，雞蛋品質（蛋清的厚度和蛋黃的強度）的下降速度要慢得多。」

儘管如今沙門氏菌在雞蛋中非常罕見，但仍有可能發生，而如果雞蛋中碰巧存在沙門氏菌，它在室溫下會繁殖得更快，但冷藏時生長速度會慢得多。

根據國家食品保存中心（National Center for Home Food Preservation）的建議，冷凍雞蛋也是延長保存期限的好方式。

雞蛋生產到復活節 時會恢復正常嗎？

全國零售聯盟（National Retail Federation）估計，美國人每年通常會購買約 1.8 億個雞蛋來製作復活節彩蛋和裝飾，但奇恩預計雞蛋產量到四月中旬不會有所改善。

由於現在蛋價高昂，需求可能會稍微減少造成價格稍微回落，一些商店也可能因應節日在虧損的情況下降低價格，就像感恩節前火雞的銷售一樣。

奇恩認為製作彩蛋的傳統已經沒有以前那麼普遍了，所以復活節對蛋的需求也沒有以前那麼大，而這可能會減緩因為額外因素產生的價格上漲。

奇恩補充說明，由於在溫暖的月份需求會減少，他預計夏季的雞蛋價格會稍微回落。