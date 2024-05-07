比重新裝修省很多 專家分享廚房清理這五區「生出更多空間」

斷捨離整理師Julia Williamson傳授廚房五大該進行斷捨離的物品。示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@ Jean van der Meulen）

斷捨離整理師威廉森（Julia Williamson）說，廚房是房子的核心，但也因此容易堆積雜物，她以專業經驗分享廚房該丟的五大用品，表示這樣將可獲得更多儲存空間，費用卻比重新裝修少很多。

威廉森在「商業內幕」（Business Insider）撰文指出，廚房是房子的核心，因此容易以「光速」累積雜物，久了會變成壓力和雜亂感的來源，她的職業是教人丟棄不需要或不再使用的物品，她建議廚房有五大該進行斷捨離的地方。

首先是調味料架，只要瞄一眼，就會發現很大一部分的香料都變成無味、不誘人的灰塵，很多調味料的保存期限都比想像的還短，她建議逐罐打開，丟棄那些已經無味的香料，之後若要再特地為某道菜買調味料，可在無包裝店鋪購買散裝，而非買一大罐卻只用一次。

第二是馬克杯區，收藏品可能多到只有辦場皇家 婚禮才能全部用上，無論是贈品、禮物還是衝動購買，導致無意中愈來愈多，事實上我們每天早上用的都是同一個杯子。

再來是水槽下方的櫃子，很多人會收納清潔劑、海綿等打掃用品，她建議全部拿出，檢視哪些有用哪些無用，若真要放那麼多東西可以用舊鞋盒等容器收納，避免找不到的窘境。

第四是木頭湯匙、餐具等廚房用品，她建議選出最好、最常用的，若想保留全部，試著將一半放入盒中藏起來幾個月，看之後是頻繁開盒子來用還是完全忘了，若是後者，表示那些都是多餘的。

最後是購物袋，可以用它們裝從上述四區整理出來的廢棄物，保留一些袋子即可。