我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約16歲少年 光天化日下遭單車槍手爆頭身亡

拜登譴責反猶太主義 「美國不是無法無天的國家」

比重新裝修省很多 專家分享廚房清理這五區「生出更多空間」

世界新聞網／輯
斷捨離整理師Julia Williamson傳授廚房五大該進行斷捨離的物品。示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@ Jean van der Meulen）
斷捨離整理師Julia Williamson傳授廚房五大該進行斷捨離的物品。示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@ Jean van der Meulen）

斷捨離整理師威廉森（Julia Williamson）說，廚房是房子的核心，但也因此容易堆積雜物，她以專業經驗分享廚房該丟的五大用品，表示這樣將可獲得更多儲存空間，費用卻比重新裝修少很多。

威廉森在「商業內幕」（Business Insider）撰文指出，廚房是房子的核心，因此容易以「光速」累積雜物，久了會變成壓力和雜亂感的來源，她的職業是教人丟棄不需要或不再使用的物品，她建議廚房有五大該進行斷捨離的地方。

首先是調味料架，只要瞄一眼，就會發現很大一部分的香料都變成無味、不誘人的灰塵，很多調味料的保存期限都比想像的還短，她建議逐罐打開，丟棄那些已經無味的香料，之後若要再特地為某道菜買調味料，可在無包裝店鋪購買散裝，而非買一大罐卻只用一次。

第二是馬克杯區，收藏品可能多到只有辦場皇家婚禮才能全部用上，無論是贈品、禮物還是衝動購買，導致無意中愈來愈多，事實上我們每天早上用的都是同一個杯子。

再來是水槽下方的櫃子，很多人會收納清潔劑、海綿等打掃用品，她建議全部拿出，檢視哪些有用哪些無用，若真要放那麼多東西可以用舊鞋盒等容器收納，避免找不到的窘境。

第四是木頭湯匙、餐具等廚房用品，她建議選出最好、最常用的，若想保留全部，試著將一半放入盒中藏起來幾個月，看之後是頻繁開盒子來用還是完全忘了，若是後者，表示那些都是多餘的。

最後是購物袋，可以用它們裝從上述四區整理出來的廢棄物，保留一些袋子即可。

皇家

上一則

只播女性賽事回響熱烈 亞裔開的波特蘭運動酒吧計畫全國擴張

下一則

非來自中國...正港台灣小吃有哪些？老饕曝隱藏清單

延伸閱讀

2成仍在工作的美國人無存款 兩原因憂「退休後怎麼活」

2成仍在工作的美國人無存款 兩原因憂「退休後怎麼活」
小斑點變「黑色素細胞癌」 醫生用AI影片解釋紫外線對皮膚有多傷

小斑點變「黑色素細胞癌」 醫生用AI影片解釋紫外線對皮膚有多傷
旅遊業富豪搭機只坐經濟艙 堅持不買商務艙

旅遊業富豪搭機只坐經濟艙 堅持不買商務艙

不是為了學習 這支35年前Word教學片百萬瀏覽「傳有一神效」

不是為了學習 這支35年前Word教學片百萬瀏覽「傳有一神效」

熱門新聞

68歲的旅遊專家、電視名人Rick Steves身為百萬富翁，但他搭飛機堅持只坐經濟艙，因為他奉行平等主義。(翻攝Rick Steves YouTube頻道)

旅遊業富豪搭機只坐經濟艙 堅持不買商務艙

2024-05-06 22:38
Photo by Kelly Sikkema on Unsplash

手機業者折扣 55歲以上者要把握

2024-04-29 11:36
Costco。示意圖，和本新聞無關。(美聯社)

他拿買三年的印表機到Costco退款成功 遭網友抨擊

2024-04-30 20:45
Photo by Pepi Stojanovski on Unsplash

郵輪旅行4個月 她靠什麼每月還有4萬元進帳？

2024-05-02 09:47
根據《今購百科》資訊，這款福記紅豆紫米粥，一盒8包入，售價225元，開封即可食用。( 圖擷自《今購百科》)

好市多「紅豆紫米粥」短少1包 她懶得退貨：就當請你吃了

2024-05-06 19:50
花椰菜。Image by Lino Lombardi from Pixabay

專家說 這類蔬菜優於任何補品

2024-04-30 09:18

超人氣

更多 >
旅遊業富豪搭機只坐經濟艙 堅持不買商務艙

旅遊業富豪搭機只坐經濟艙 堅持不買商務艙
「跟爸爸說再見」監護權官司開庭前1天 母舉槍殺子後自戕

「跟爸爸說再見」監護權官司開庭前1天 母舉槍殺子後自戕
吃到飽餐廳為何有的破產有的賺翻？懂不懂「K型經濟」差很大

吃到飽餐廳為何有的破產有的賺翻？懂不懂「K型經濟」差很大
德文幼貓「醒不來」被貓媽媽暴打 網見牠睜眼笑：像宿醉剛醒

德文幼貓「醒不來」被貓媽媽暴打 網見牠睜眼笑：像宿醉剛醒
百想60／離婚5年終於同台了 宋慧喬、宋仲基反應曝光

百想60／離婚5年終於同台了 宋慧喬、宋仲基反應曝光