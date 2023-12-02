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兒童吃褪黑激素軟糖 當心副作用

編譯陳韻涵／綜合報導
最新研究顯示，20%的14歲以下幼童定期吃褪黑激素軟糖，可能出現副作用。(美聯社)
最新研究顯示，20%的14歲以下幼童定期吃褪黑激素軟糖，可能出現副作用。(美聯社)

美國家庭重度仰賴褪黑激素(melatonin)助孩童入睡，美國醫學會兒科期刊(JAMA Pediatrics)刊登的研究指出，20%的14歲以下幼童定期吃褪黑激素(軟糖)，18%的五歲到九歲兒童常吃褪黑激素(軟糖)；尚無研究證明過量服用褪黑激素會致命，但可能出現輕微至嚴重的副作用。

美國睡眠醫學會(AASM)去年頒布健康建議，呼籲家長開始讓孩子長期服用褪黑激素前，先與孩子溝通。

JAMA期刊今年4月的一項研究即發現，約25款褪黑激素軟糖未清楚標示褪黑激素的含量，部分產品的褪黑激素實際濃度比瓶身標示還高300%。

●什麼是褪黑激素？

哈佛醫療集團(Harvard Health)指出，褪黑激素是一種大腦分泌的賀爾蒙，用以調節人的睡眠周期，且是美國幼童最常服用的營養品之一。

美國是少數可以購買與銷售褪黑激素的國家，多數國家將其列為藥品。

●青少年吃褪黑激素安全嗎？

整體而言，是安全的。波士頓兒童醫院表示，褪黑激素或許對部分有睡眠障礙的幼童有幫助，但這種短期解決辦法必須搭配行為計畫，幫助幼童改善睡眠品質，使用前最好還是先諮詢醫生。

●孩子幾歲能吃多少褪黑激素？

波士頓兒童醫院建議家長，避免讓三歲以下的幼童接觸褪黑激素，這個階段的孩子睡不好是自然現象，至於三歲到五歲的幼童必須先諮詢兒科醫師再給他們吃褪黑激素。

●服用褪黑激素軟糖的風險

軟糖形式的褪黑激素很危險，因為它看起來就像糖果。

聯邦疾病防治中心(CDC)表示，2012年到2021年毒物控制中心收到的褪黑激素攝取報告增加530%，大多出現在五歲以下的幼童族群，而超過94%為不慎攝取。

過量攝取褪黑激素尚未被證明會致命，且目前也沒有證據表明，短期服用褪黑激素會造成長期問題。

「Blue Sleep」遠距醫學顧問阿爾波特(Hal Alpert)表示，過量服用褪黑素的副作用包括，頭痛、噁心、頭暈、多夢、口乾和皮膚癢，嚴重時則會出現失眠反彈效應(rebound insomnia)、煩躁、憂鬱等。

JAMA期刊刊登的研究發現，約25款褪黑激素軟糖未清楚標示褪黑激素的含量，部分產...
JAMA期刊刊登的研究發現，約25款褪黑激素軟糖未清楚標示褪黑激素的含量，部分產品的實際含量甚至比瓶身標示還高300%。(美聯社)

醫學 波士頓 聯邦疾病防治中心

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