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睡覺不卸妝 名歌星為何違反護膚大忌？

編譯周靜芝 / 綜合報導
知名鄉村音樂歌手桃莉·芭頓透露，她睡覺時臉上依然化著妝，違反美容大忌。Getty Images
知名鄉村音樂歌手桃莉·芭頓透露，她睡覺時臉上依然化著妝，違反美容大忌。Getty Images

知名鄉村音樂歌手桃莉·芭頓（Dolly Parton）不只是朝九晚五地頂著一臉濃妝，這位音樂界傳奇人物最近透露，她睡覺時臉上依然化著妝；事實上，這儼然是她幾十年來不變的「美容儀式」。

桃莉·芭頓在新書「我的水鑽人生」（暫譯，Behind the Seams：My Life in Rhinestones）一書中寫道，她開始化著妝睡覺，部分原因是因為加州經常有地震。她想：「我不能不化妝就上街，以防外面有攝像機，我要隨時準備面對鏡頭！」

不過，除了突發的緊急狀況外，這位77歲的老牌歌手還解釋了為什麼在她和相互扶持的丈夫卡爾·迪恩（Carl Dean）離開加州搬往田納西州之後，她仍然還保持著同樣的美容習慣。

她說，她不希望和卡爾上床時，看起來像個老太婆。難怪在他們50多年的婚姻生活中，桃莉·芭頓一直沒有改變她的做法。

桃莉·芭頓的歌曲「Jolene」中，頌讚一位擁有象牙色肌膚的女子喬琳，但這位女歌手晚間的睡眠習慣可是犯了美容界的大忌；任何一位護膚專家都會警告，睡前卸妝是必不可少的步驟。

不過，桃莉·芭頓還是會洗臉的。她說，什麼時候洗臉並不重要，每天只要洗一次就行了。她會在起床後，做完所有的小「儀式」，然後重新開始化妝，每天出門、讓一整天看起來都神采奕奕。

桃莉·芭頓對化妝品的偏好很早就開始了，她在田納西州大煙山區（Great Smoky Mountains）長大，家境貧寒，買不起化妝品，於是就想辦法用家裡和野外能找到的任何東西來嘗試裝扮出自己的風格。

她在書中分享說，美洲商陸果（Pokeberry）是她主要的「化妝品」，可以把它們搗碎、做成一種染色劑。桃莉·芭頓說，她會用它來塗嘴唇，「真是好用，永遠都洗不掉」。

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