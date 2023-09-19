不只清潔玻璃 穩潔還有5大用途

居家清潔用品「穩潔」的功能不僅止於清潔玻璃，也是強效的去油劑，還可以清潔珠寶。(Getty Images)

大眾熟悉的玻璃清潔劑「穩潔」(Windex)不僅能讓玻璃光溜溜、亮晶晶，還有許多用途，其專有的混合成分包含氫氧化銨(Ammonium hydroxide，氨水)、界面活性劑(2-hexoxyethanol)、異丙醇胺(isopropanolamine)等，是強力的清潔劑。

清潔珠寶

穩潔中有不少成分與昂貴的珠寶首飾清潔劑相同，如氨、酒精、界面活性劑，在金屬與寶石首飾上簡單噴上穩潔，再以牙刷輕輕刷洗，之後用冷水沖洗後拿無絨布擦拭，即可讓珠寶再度閃閃發亮，但切記不要在蛋白石(opals)、綠松石(turquoise)、珍珠、貝殼、珊瑚等硬度較低、多孔的珠寶上使用穩潔清潔，這類飾品不宜用含氨的清潔劑。

清除汙漬

襯衫上的番茄醬(ketchup及tomato sauce)、紅酒汙漬也可以用穩潔清潔，精細的蠶絲織品則不合適；穩潔含有的溶劑可幫助溶解汙漬，界面活性劑會分散汙漬分子，防止其在沖洗時進一步沾汙衣物。在衣服輕微噴灑穩潔，靜置15分鐘，以乾淨的布料吸乾，用冷水沖洗，並按照一般建議程序清洗衣服。

為了達到最佳的清潔效果，需使用含氨的穩潔強力玻璃清潔劑(Windex Powerized Glass Cleaner)。

清潔廚房油污

穩潔是強效去油劑，可以軟化廚房累積的油汙，尤其是難清的抽油煙機、風扇和燈具。在這些廚房家具上噴灑穩潔，等待10分鐘再擦拭乾淨，務必用水沖洗表面避免殘留。

清潔料理台

防濺牆、防濺板、料理台也可用穩潔清潔，穩潔適用於薄板料理台、多種釉面瓷磚防濺牆以及瓷器，而不會腐蝕或損害瓷磚接縫處的水泥漿，但氨會除去密封材料，在某些薄泥漿染上藍色，應避免使用含氨或酸性產品清潔花崗岩材質物品或家具，並徹底沖洗和擦拭會接觸食材的檯面。

移除貼紙或標籤

穩潔還能用來移除貼紙或標籤，避免留下膠痕。在貼紙或轉印貼紙上噴灑少量穩潔後靜待幾分鐘，等清潔劑鬆開黏著劑，再輕輕地剝下或刮除貼紙，這一招能用來移除貼在相框、鏡子上的價格標籤。