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應付路上突發狀況 車內必備十物品

編譯尤寶琪／即時報導
Image by Christoph Gutinger from Pixabay
Image by Christoph Gutinger from Pixabay

想要開車上路旅行，應該做好準備，才能應對沿途可能碰到的緊急狀況。以下幾樣物品價格都不貴，也不會占用太多空間，但卻可能會是決定當你碰上意外時，會被困在路邊，還是輕鬆解決問題，繼續開心上路的差別。

以下是專業汽車評鑑「凱利藍皮書」(Kelley Blue Book)網站推薦車上必備的10款用品，可幫助你擺脫困境：

補胎膠（tire puncture sealant）：

有人認為補胎膠沒用，但它的確可以在輪胎單純遭穿刺而漏氣時幫上忙，一罐補胎膠可以幫你快速離開危險的高速公路路肩。建議購買有旋入式連接閥(crew-type connector valve)的罐裝版普胎膠。

10元鈔票：

這能在你錢包空空，忘帶現金的時候，讓你免於丟了面子。

單向扳手：

當你無法把漏氣輪胎上的螺母轉下來時，就算有個備胎也幫不上忙；不過，多數汽車配有的扳手尺寸都不夠大，因此建議你自己帶一把全尺寸的扳手上路才安全。你可以在多數折扣商店或汽車零配件商店裡買到全尺寸扳手。

備用鑰匙：很可能會有不小心將鑰匙鎖在車內或弄丟的時候，不如未雨綢繆，買個能夠藏一把備用鑰匙的磁性鑰匙包。

救車線(Jumper cables)：

出乎多數人的意料，需要用到或借出這種電纜的頻率很高。相較花錢叫拖車來救你，用救車線不但更省時也更便宜。購買救車線時記得要長度要買夠，免得碰到線太短的尷尬情況。

手電筒：

手電筒在緊急情況下有很大的用處，尤其是帶有額外閃光功能的手電筒。但請記得要定期檢查，確保手電筒仍能夠正常運作，且帶有足夠的電池，以備不時之需。

胎壓表：

輪胎價格不便宜，因此也值得你用心保養。如果你有個胎壓表，就可以在早上出門前，輕鬆幫你的輪胎檢查一下，確保出門行車安全。

糖果：

如果哪天不幸，你受困或得徒步25英里回家，幾塊巧克力將成為你的救命恩人。同理可證，你也該在車中放上一大瓶水；另外，額外放一雙靴子和保暖衣物在車上，也能在你遇到意外時，帶來極大的幫助。

急救箱：

在緊急情況下，擁有急救箱，可能原本嚴重的災難最終只是輕微不便。請記得要定期檢查，確保急救箱內物品都沒有過期。

雜項：

一次性打火機、工作手套、抹布、螺絲起子、鉗子、幾英尺長的電線和膠帶等，這些都是車上最好額外備有的必要工具，能在各種不同場合幫上你。

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