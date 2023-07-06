我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／調查173國能力 德研究稱亞洲這國排第1

生奶、生牛肉… 7種高風險食物 食安學者：別吃

7個不受歡迎的意見 助他存下90萬 35歲提前退休

編譯俞仲慈／即時報導
示意圖。Photo by Towfiqu barbhuiya on Unsplash
示意圖。Photo by Towfiqu barbhuiya on Unsplash

百萬富翁艾德考克(Steve Adcock)在2016年存到90萬元時，就決定在35歲提前退休，並在短短數年內積累100萬元淨資產。艾德考克原本也是朝九晚五的上班族，之所以能夠實現財富自由，提前退休，關鍵在於他採取多數人不認同的策略，終於美夢成真。

以下是艾德考克分享自己成為百萬富翁、提前退休的七個不受歡迎意見：

一、對公司越忠誠就越窮

艾德考克主張跳槽才是為自己加薪的最佳途徑，坦言在14年職業生涯中，換了五次工作，每次加薪15%至20%，薪資增長幅度遠超過通膨指數。

二、多數百萬富翁白手起家

艾德考克認識許多百萬富翁都是靠自己創造財富，讓他對於實現財富自由更具信心，根據財務顧問公司Ramsey Solutions針對一萬名百萬富翁的調查發現，79%受訪者並非繼承遺產的富二代，而且多數靠著「持續投資、避免債務以及理性支出」而累積財富。

三、伴侶可能有害財務管理

對多數人而言，在金錢問題上和伴侶看法一致並非優先選擇，但艾德考克卻認為一生最棒的決定，就是選擇一位和自己有相同金錢觀念的伴侶，如今另一半就和他一樣，熱衷投資和節儉生活。

四、不需每天24小時汲汲營營

許多人都以為忙碌才能加速致富，也意味著疏於照顧身體，艾德考克深知再多金錢也無法挽回身心健康，堅持把健康放在首位，才能維持自己快樂、活力、效率和創造力。

五、出身貧窮不等於無法積累財富

出身低收家庭的艾德考克，父親從小教導儲蓄和投資的重要，並告誡卡債對個人財務的破壞力，也讓艾德考克了解，即使沒有六位數高薪仍然可以致富。

六、名校文憑不保證帶來財富

學歷有助於擠身大企業的機會，但致富關鍵卻在畢業後，艾德考克坦言沒有常春藤名校文憑，但早早規劃應急備用金，並將10%收入進行投資，得以提前退休、享受生活，因此建議，就地選擇一間學費便宜且有感興趣課程的學校就讀，再透過校友人脈尋求更好的就業機會。

七、熱情無法付帳單

熱情確實會激發更多創造力，然而對多數人而言，在創意領域獲取一份高薪，實屬困難，艾德考克以自身為例，雖然嗜好是攝影，但仍選擇從事擅長的軟體開發工作，並在提前退休後，擁有更多時間享受熱愛的攝影創作。

退休 投資 常春藤

上一則

最營養的魚 你可能不常吃

延伸閱讀

第七屆「紐約辣媽競芳華」才藝大賽 即日起接受報名

第七屆「紐約辣媽競芳華」才藝大賽 即日起接受報名
野火消防員自動調薪法案 拚過關

野火消防員自動調薪法案 拚過關
指控學區腐敗 新州保守派揚言秘密攝影

指控學區腐敗 新州保守派揚言秘密攝影
英王室去年花掉1.35億 威廉明年加薪2倍怎辦到

英王室去年花掉1.35億 威廉明年加薪2倍怎辦到

熱門新聞

無論多大年紀，每天都要喝到1.5至3.5升（或52至118盎司）的水。取自unsplash/Photo: engin akyurt

50歲以上每天該喝多少水？ 泌尿科醫生告訴你

2023-07-03 10:48
旅途中需要避免的是，把護照放在隨身行李中，因為登機口的工作人員或空服人員要求旅客在登機口托運隨身行李。取自unsplash/Photo: Jon Tyson

護照勿放隨身行李 以免碰到這種情況就糟了

2023-07-03 10:02
造型奇特的Hoka運動鞋已成為熱愛跑步者和走路有困難者的第一選擇，其中包括運動員、護士、餐廳服務生、郵差、電視作家、耍酷的青少年和他們的爺爺。取自Hoka網站

跑者、護士、郵差都愛 大塊頭球鞋Hoka征服美國

2023-07-03 09:38
咖啡。Image by NoName_13 from Pixabay

這六種食物對牙齒最糟 少碰為妙

2023-06-30 12:31
連鎖超市沃爾瑪(Walmart)為了防堵顧客利用自助結帳之便，趁機順手牽羊，安裝結帳掃描儀器，提供顧客每次自助結帳時所有商品清單並確認是否付款，更方便員工逮到偷竊者，堪稱順手牽羊的剋星。Getty Images

自助結帳易偷東西？沃爾瑪用「神器」抓賊

2023-06-29 12:12
生牡蠣。Image by jgacka from Pixabay

七種高風險食物 食安科學家絕不碰

2023-07-03 11:38

超人氣

更多 >
李玟結婚12年做9次人工受孕都失敗 曾述說自己打3支針

李玟結婚12年做9次人工受孕都失敗 曾述說自己打3支針
李玟身價估1.28億美元 與夫膝下無子遺產傳留「這3人」

李玟身價估1.28億美元 與夫膝下無子遺產傳留「這3人」
留學出軌境外男子…女工程師當17年間諜 還拉丈夫入夥

留學出軌境外男子…女工程師當17年間諜 還拉丈夫入夥
前紐約市長白思豪將與妻分開 但不離婚…續同居 各自約會

前紐約市長白思豪將與妻分開 但不離婚…續同居 各自約會
李玟輕生⋯許瑋甯慟曝最後約定：2月有聯繫

李玟輕生⋯許瑋甯慟曝最後約定：2月有聯繫