7個不受歡迎的意見 助他存下90萬 35歲提前退休

示意圖。Photo by Towfiqu barbhuiya on Unsplash

百萬富翁艾德考克(Steve Adcock)在2016年存到90萬元時，就決定在35歲提前退休 ，並在短短數年內積累100萬元淨資產。艾德考克原本也是朝九晚五的上班族，之所以能夠實現財富自由，提前退休，關鍵在於他採取多數人不認同的策略，終於美夢成真。

以下是艾德考克分享自己成為百萬富翁、提前退休的七個不受歡迎意見：

一、對公司越忠誠就越窮

艾德考克主張跳槽才是為自己加薪的最佳途徑，坦言在14年職業生涯中，換了五次工作，每次加薪15%至20%，薪資增長幅度遠超過通膨指數。

二、多數百萬富翁白手起家

艾德考克認識許多百萬富翁都是靠自己創造財富，讓他對於實現財富自由更具信心，根據財務顧問公司Ramsey Solutions針對一萬名百萬富翁的調查發現，79%受訪者並非繼承遺產的富二代，而且多數靠著「持續投資 、避免債務以及理性支出」而累積財富。

三、伴侶可能有害財務管理

對多數人而言，在金錢問題上和伴侶看法一致並非優先選擇，但艾德考克卻認為一生最棒的決定，就是選擇一位和自己有相同金錢觀念的伴侶，如今另一半就和他一樣，熱衷投資和節儉生活。

四、不需每天24小時汲汲營營

許多人都以為忙碌才能加速致富，也意味著疏於照顧身體，艾德考克深知再多金錢也無法挽回身心健康，堅持把健康放在首位，才能維持自己快樂、活力、效率和創造力。

五、出身貧窮不等於無法積累財富

出身低收家庭的艾德考克，父親從小教導儲蓄和投資的重要，並告誡卡債對個人財務的破壞力，也讓艾德考克了解，即使沒有六位數高薪仍然可以致富。

六、名校文憑不保證帶來財富

學歷有助於擠身大企業的機會，但致富關鍵卻在畢業後，艾德考克坦言沒有常春藤 名校文憑，但早早規劃應急備用金，並將10%收入進行投資，得以提前退休、享受生活，因此建議，就地選擇一間學費便宜且有感興趣課程的學校就讀，再透過校友人脈尋求更好的就業機會。

七、熱情無法付帳單

熱情確實會激發更多創造力，然而對多數人而言，在創意領域獲取一份高薪，實屬困難，艾德考克以自身為例，雖然嗜好是攝影，但仍選擇從事擅長的軟體開發工作，並在提前退休後，擁有更多時間享受熱愛的攝影創作。