低成本升級廚房浴室 家事達人教你3招

從改顏色、新硬件和換燈光三方面著手，就會讓廚房、浴室有煥然一新的感覺。取自pexels

很多人認為翻修廚房和浴室不但花錢還耗時，尤其要花大錢買冰箱或換掉磁磚的話。如果不換冰箱、電爐或櫥櫃，讓廚房浴室更新、升級的話，難道就束手無策了嗎？

低成本升級廚房、浴室不難， HGTV "Fixer to Fabulous" （修理妙手）節目演出人大衛和珍妮‧馬斯夫婦（ Dave and Jenny Marrs）教你簡單三招，從改顏色、新硬件和換燈光三方面著手，就會讓廚房、浴室有煥然一新的感覺。

馬斯強調，他們建議的方法，一個周末就可完成，也絕不會讓你荷包大失血。譬如，他倆都喜歡黏貼的壁紙，可以很容易換新，想隨著季節甚至心情的變化來個大轉換都不難。

廚房或浴室要「換新」，櫥櫃、洗臉台的顏色一併改變，油漆的價格並不嚇人，刷漆的技術也沒難到要有證照。珍妮說，「櫥櫃可以不用換，刷上新的顏色就可以了，」不買新櫥櫃就不會花到大筆錢。

即使你連顏色都不想改變，換個把手、水龍頭之類的小五金，也會讓洗碗槽、洗臉槽有煥然一新的感覺。

同樣的道理，廚房和浴室的照明設備略加調整或換新角度，也有改造這兩大日常生活空間的效果。她說，廚浴空間是一個家重度使用的地方，給它們下點精雕細琢的修潤功夫，你就會感到大大的不同。

這兩位電視紅人說，屋主不該低估小小的整修可以替整個住家帶來的「新環境」感。大衛說，現在東西和人工都很昂貴，能夠替屋主省錢又創造價值，是他倆夫妻最感愜意的事。