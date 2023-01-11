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2023健康新志向：丟掉維他命、曬太陽、睡前打坐10分鐘

記者張聲肇 / 即時報導
每天起床後一小時內，接受15-30分鐘陽光的撫摸，有助調整你一整天的生理節奏。取自pexels
每天起床後一小時內，接受15-30分鐘陽光的撫摸，有助調整你一整天的生理節奏。取自pexels

2023新年立志，急救醫師戴格諾特（Michael Daignault）建議，丟掉維他命丸，多曬早晨的太陽，冷水沖澡三分鐘，睡前打坐10分鐘，加上適量的運動，吃「真正」食物，比花錢贊助每年營銷量500億美元的維他命製造業，還有助你的健康。

他說，能提升免疫力的鋅、維他命C和D等，曬太陽、平衡飲食就可獲得；控制血壓和糖分的鎂，多吃深綠葉菜和杏仁即可吸收；omega-3脂肪也只要吃些油含量高的魚，如鮭魚、鯖魚或鱈魚肝油，就不會缺。

每周運動不到10分鐘的人，根據南加州凱瑟長照院對20萬名病患的研究，比每周運動超過150分鐘的人，感染新冠病毒住院的機率多91%，死亡機率高291%！這項研究間接證實，運動確能提升免疫力。

曬朝陽要有方法，戴格諾特建議不要直視太陽，把太陽眼鏡拿下來，讓陽光照射你的眼部。如果天氣太冷不宜外出，站在窗口，每天起床後一小時內，接受15-30分鐘陽光的撫摸，有助調整你一整天的生理節奏，會讓你心情開朗、精力充沛，晚上還更好睡。

太陽溫暖很重要，接觸寒冷也很重要，因為寒冷能夠刺激腦部及身體分泌腎上腺素和多巴胺，幫助我們抗壓、增加活力、集中精神、提振士氣。

不能上三溫暖泡冷水，有便宜又方便的方法：沖完熱水澡，把溫度降到覺得冷的地步，先從1分鐘做起，練習在冷水環境深呼吸、緩慢呼吸，這有助培養「高品質呼吸」本領。逐漸習慣後，每天1-3分鐘冷水浴為宜。

睡前打坐10分鐘，當作「今日疲勞今日消除」「今天煩惱今天忘掉」的「儀式」，最新研究發現，睡前打坐10分鐘配上Laxapro抗焦慮丸，24周後，焦慮感減少了30%。如果不用服藥，增加打坐時間有同樣效果，何樂不為？

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