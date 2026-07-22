我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Nike將終止與數千家中國網路經銷商合作 重整線上業務

曾介紹女子給艾普斯坦 模特兒經紀人陳屍巴黎家中

吸引遊客回頭 賭城推出全包方案

編譯俞仲慈／即時報導
賭城。Image by lindsayascott from Pixabay
賭城。Image by lindsayascott from Pixabay

全球知名旅遊城市拉斯維加斯(Las Vegas)歷經新冠疫情以及經濟不確定因素影響，旅遊業已從過去榮景跌落谷底，眼看賭城逐漸沒落變成空城，多家渡假酒店決定不惜成本，在今年夏季推出全包式優惠方案，希望吸引遊客重返賭城。

今日美國報(USA Today)報導，數據顯示，2025年拉斯維加斯遊客人數比前一年減少約310萬人次，降幅高達7.5%，是自1970年以來(不包括新冠疫情)降幅最大一次，因此旅遊業者為了起死回生，選在沒有大型會議活動的淡季展開絕地大反攻。

凱撒娛樂集團(Caesars Entertainment)旗下三家度假酒店：哈拉斯(Harrah's)、林克(Linq)和佛朗明哥(Flamingo)推出優惠方案，包括指定酒吧飲料、指定餐廳每日兩餐以及兩張摩天輪(High Roller)門票，房價最低150元起跳，資深副總裁兼總經理華許(Dan Walsh)強調：「去年拉斯維加斯有很多負面消息，大家普遍認為物價過高，我們希望今年夏天能以強勢立場告訴大家，我們這裡有眾多超值選擇。」

還有美高梅度假村集團(MGM Resorts)旗下酒店盧克索(Luxor)和石中劍(Excalibur)也不遑多讓， 推出包括每日三餐、六場表演節目任選一場贈送兩張門票以及免費自助停車的三天兩夜優惠方案，售價自330元起跳；入住雲頂世界酒店(Resorts World)房客只要外加150元，即可享受免費代客泊車、指定餐廳套餐以及免費進入Zouk夜總會；還有Circa酒店推出住宿兩晚400元的優惠，包含100元飲料消費、100元餐飲消費以及酒店標誌性泳池Stadium Swim日光浴床；Plaza飯店也祭出99元住宿優惠，包含每日兩餐、兩間酒吧無限暢飲以及免除度假村費用。

身兼米高梅(MGM Grand)、曼德勒海灣(Mandalay Bay)、紐約紐約(New York-New York)等多家酒店總裁兼營運長的紐貝克(Mike Neubecker)強調，難得一見的全包優惠方案「讓人一眼就被吸引，難以錯過入住機會」，不過拉斯維加斯內華達大學(UNLV)博彩學教授盧卡斯(Anthony Lucas)認為優惠方案並非業績保證：「吸引人潮固然有助於營造氣氛，但是人潮並不等於利潤。」

華許指出，全包優惠方案不僅價格合理，更可以讓房客度假省心省力：「你可以自由穿梭於各個場所，從一家酒吧到另一家、從一家酒店到另一家，無需不斷為各項消費花錢，這是一種精神上的自由...一切都安排妥當了。」

精華 FAQ

  • 因旅遊業受疫情與經濟不確定因素衝擊，加上遊客數明顯下滑，業者希望趁淡季用全包優惠降低旅客門檻，重新吸引人潮回到賭城。

  • 凱撒娛樂旗下哈拉斯、林克、佛朗明哥，以及米高梅旗下盧克索、石中劍都推出方案，另有雲頂世界、Circa與Plaza等酒店跟進。

  • 業者認為全包方案能讓旅客感到划算又省心，但UNLV教授指出，吸引人潮雖有助於營造熱度，卻不代表一定能帶來實際利潤。

疫情 賭城

上一則

環孢子蟲病肆虐 這個夏天如何安全享用蔬果

延伸閱讀

全美8座最古老賭場 遊客可回味「狂野西部」年代

全美8座最古老賭場 遊客可回味「狂野西部」年代
大莊家賭場度假村 新增「星級會籍級別配對」加強計劃

大莊家賭場度假村 新增「星級會籍級別配對」加強計劃
世界盃帶旺運動酒吧 遠高於酒店業

世界盃帶旺運動酒吧 遠高於酒店業
紐約市夏季餐館周 逾600家餐廳開放訂位 歡迎民眾嘗鮮

紐約市夏季餐館周 逾600家餐廳開放訂位 歡迎民眾嘗鮮

熱門新聞

理財專家拉姆齊(Dave Ramsey)。(美聯社)

理財作家拉姆齊：美國人最浪費錢的7個習慣

2026-07-18 12:36
紐約市華埠。Image by Noel from Pixabay

Z世代瘋搶 紐約街頭小販35元超大包款爆紅

2026-07-16 13:36
如果發生腹痛，或者所謂的側腹痛（flank pain），亦即右側或左側的下背部或下腹部疼痛，這肯定令人擔憂，可能是腎結石；如果同時伴有發燒，則可能是腎臟感染；示意圖。（圖／123RF）

5種身體疼痛 急診室醫師：絕不能輕忽

2026-07-21 09:24
乾的小扁豆。Image by Andrew Martin from Pixabay

4常見便宜食材 營養師：能有效降低血壓

2026-07-16 10:15
倉儲式賣場好市多（Costco）。（美聯社）

好市多賣的瓶裝水 哪些品牌值得買、哪些不建議？

2026-07-20 09:08
羽衣甘藍。美聯社

誰說菜園需要全日照 這些蔬菜陰涼處也能生長

2026-07-18 13:35

超人氣

更多 >
屬豬好日子慢慢回來 4生肖下半年收入穩增、家運跟著旺

屬豬好日子慢慢回來 4生肖下半年收入穩增、家運跟著旺
19年前申請入籍填假名 田州男遭取消公民身分…自我遣返

19年前申請入籍填假名 田州男遭取消公民身分…自我遣返
世界盃一夕成名 漲粉最多的不意外是這2個男人

世界盃一夕成名 漲粉最多的不意外是這2個男人
好市多蔬果別急著買 員工曝採購前必做1件事

好市多蔬果別急著買 員工曝採購前必做1件事
懷疑詐欺 加州、明州逾10億元白卡補助遭凍結

懷疑詐欺 加州、明州逾10億元白卡補助遭凍結