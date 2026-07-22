吸引遊客回頭 賭城推出全包方案

賭城。Image by lindsayascott from Pixabay

全球知名旅遊城市拉斯維加斯(Las Vegas)歷經新冠疫情 以及經濟不確定因素影響，旅遊業已從過去榮景跌落谷底，眼看賭城 逐漸沒落變成空城，多家渡假酒店決定不惜成本，在今年夏季推出全包式優惠方案，希望吸引遊客重返賭城。

今日美國報(USA Today)報導，數據顯示，2025年拉斯維加斯遊客人數比前一年減少約310萬人次，降幅高達7.5%，是自1970年以來(不包括新冠疫情)降幅最大一次，因此旅遊業者為了起死回生，選在沒有大型會議活動的淡季展開絕地大反攻。

凱撒娛樂集團(Caesars Entertainment)旗下三家度假酒店：哈拉斯(Harrah's)、林克(Linq)和佛朗明哥(Flamingo)推出優惠方案，包括指定酒吧飲料、指定餐廳每日兩餐以及兩張摩天輪(High Roller)門票，房價最低150元起跳，資深副總裁兼總經理華許(Dan Walsh)強調：「去年拉斯維加斯有很多負面消息，大家普遍認為物價過高，我們希望今年夏天能以強勢立場告訴大家，我們這裡有眾多超值選擇。」

還有美高梅度假村集團(MGM Resorts)旗下酒店盧克索(Luxor)和石中劍(Excalibur)也不遑多讓， 推出包括每日三餐、六場表演節目任選一場贈送兩張門票以及免費自助停車的三天兩夜優惠方案，售價自330元起跳；入住雲頂世界酒店(Resorts World)房客只要外加150元，即可享受免費代客泊車、指定餐廳套餐以及免費進入Zouk夜總會；還有Circa酒店推出住宿兩晚400元的優惠，包含100元飲料消費、100元餐飲消費以及酒店標誌性泳池Stadium Swim日光浴床；Plaza飯店也祭出99元住宿優惠，包含每日兩餐、兩間酒吧無限暢飲以及免除度假村費用。

身兼米高梅(MGM Grand)、曼德勒海灣(Mandalay Bay)、紐約紐約(New York-New York)等多家酒店總裁兼營運長的紐貝克(Mike Neubecker)強調，難得一見的全包優惠方案「讓人一眼就被吸引，難以錯過入住機會」，不過拉斯維加斯內華達大學(UNLV)博彩學教授盧卡斯(Anthony Lucas)認為優惠方案並非業績保證：「吸引人潮固然有助於營造氣氛，但是人潮並不等於利潤。」

華許指出，全包優惠方案不僅價格合理，更可以讓房客度假省心省力：「你可以自由穿梭於各個場所，從一家酒吧到另一家、從一家酒店到另一家，無需不斷為各項消費花錢，這是一種精神上的自由...一切都安排妥當了。」