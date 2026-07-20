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「歐洲最適合步行城市」名單出爐 榜首落在波蘭

世界新聞網／輯
波蘭的克拉科夫（Kraków）。Image by Dimitris Vetsik...
波蘭的克拉科夫（Kraków）。Image by Dimitris Vetsikas from Pixabay

大多數美國成年人都喜歡步行，今年的一項調查更顯示，步行是最受該族群歡迎的休閒運動，如果想在度假時以步行探索該地的風情，就應該選擇一個適合的目的地，Travel+Leisure報導，比價網站Confused.com的旅遊保險專家精心挑選歐洲最受歡迎且最適合步行的城市榜單，由波蘭的克拉科夫（Kraków）奪下第一。

Confused.com在調查數千名旅客後發現，若一個城市步行遊覽很方便，高達86%的受訪者更傾向預訂前往該城市的旅程，主要理由包括能在步行過程中欣賞美景，發現可能錯過的景點，同時還能保持活力。

為了找到最適合這類充滿活力遊客的完美度假勝地，團隊先列出一些熱門旅遊地點，再根據和步行便利性相關的各項數據進行評估，包括步行路線數量、綠地面積、城市地形和景點數量。

最終由克拉科夫拔得頭籌，該地前五名熱門的景點之間最短的步行距離只有3英里，而且選擇很多，例如老城區（Stare Miasto）、瓦維爾城堡（Wawel Royal Castle）、克拉科夫歷史博物館裡的辛德勒工廠（Oskar Schindler's Enamel Factory at the Museum of Kraków）等等，團隊也指出克拉科夫的整體地形很平坦，一半的道路都可供行人通行，綠地也很充足，城市38%的面積是公園、花園和森林。

榜單第二名是威尼斯，五大熱門景點之間的距離不到1英里，聖馬爾谷聖殿宗主教座堂（Basilica di San Marco）、總督宮（Palazzo Ducale）和聖馬可鐘樓（Campanile di San Marco）都位於聖馬可廣場（Piazza San Marco）內或周邊。

團隊表示，另一個不能錯過的景點是大運河（Canal Grande），可以以行人視角欣賞它的美，也可以跳上一艘貢多拉實際感受，且因為車輛無法進入威尼斯本島，所以街道全屬於行人。

第三名是捷克首都布拉格，遊客可以走3英里的環狀路線，欣賞該市最著名的景點，包括老城廣場（Staromestske Namesti）、查理大橋（Charles Bridge）、布拉格城堡（Prague Castle）及聖維特主教座堂（St. Vitus Cathedral）。

第四和第五名分別為哥本哈根和柏林，兩個城市到最著名的景點距離都是3英里。

精華 FAQ

  • 榜首由波蘭的克拉科夫奪得。評選指出它的主要景點彼此距離近、地形平坦，且有大量可步行區域與綠地，因此特別適合旅客以徒步方式探索。

  • Confused.com調查發現，86%的受訪者更願意預訂步行便利的城市，因為能在散步時欣賞風景、發現原本可能錯過的景點，同時也能保持活力。

  • 第二名威尼斯景點多集中在1英里內且街道幾乎全屬行人；第三名布拉格可走3英里環狀路線看名勝；第四、五名則是哥本哈根與柏林，兩者到主要景點距離都約3英里。

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