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往返京都、和歌山 JR夏季限定臥鋪列車回歸

編譯周靜芝/即時報導
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日本新幹線火車。Image by aun4496 from Pixabay
日本新幹線火車。Image by aun4496 from Pixabay

日本首列「夜行新幹線」的推出，到舉國為備受喜愛的「Hello Kitty新幹線」退役而哀悼，對日本鐵路而言，今年是相當特別的一年。如今，又有一個理由值得規劃一趟鐵路之旅：「銀河號」（Ginga）臥鋪急行列車即將回歸，票價最低僅需8670日圓（約50美元），即可享受這份獨特體驗。

Time Out網站報導，由JR西日本營運的「銀河號」將六度於夏日重返紀伊半島路線，即日起至9月30日止，將在京都與和歌山縣沿海小鎮新宮之間往返共24趟。這趟夜行列車於晚上9點13分自京都出發，次日早上9點35分抵達新宮；沿途可悠閒欣賞太平洋海岸風光，全程約12小時多。

這趟列車並不會讓旅客一路睡到底，而是像一場「巡迴綜藝秀」；車廂工作人員會介紹該地區的亮點，導遊會解說當地的地質公園，且由於和歌山縣為日本太空產業重鎮之一，導覽內容還會提到火箭。

在抵達和歌山站，乘客可下車到當地餐廳買份外帶的和歌山拉麵；列車繼續往前，會在串本町停留約一小時，提前預訂的旅人可在此享用鮪魚排漢堡套餐，或搭乘接駁巴士前往「橋杭岩」飽覽地質奇觀。抵達終點站新宮後，還有一場由導遊帶領的「熊野速玉大社」導覽行程，該神社是全日本約5000座熊野神社的總社，光是這趟行程就值回票價了。

回程列車於新宮下午1點5分出發，晚上8點53分抵達京都，則更側重娛樂體驗，車上不僅有問答遊戲和各類活動，還會停靠海南站，讓乘客採買當地美食，如海鰻壽司以及和歌山縣傳統鄉土料理「早壽司」。

「銀河號」票價從8670日圓的預訂可躺式座位，至1萬5380日圓（約95美元）的豪華包廂，由於包廂可好好睡上一晚，可說相當划算。所有座位均需預訂，可透過JR西日本的e5489線上預訂服務及售票處購票。由於首班車票很快便售罄，有意規劃一趟夏日鐵路之旅者，宜盡早預訂。

精華 FAQ

  • 銀河號由JR西日本營運，6度於夏季重返紀伊半島路線，即日起至9月30日，往返京都與和歌山縣新宮之間共24趟，提供夜行臥鋪旅行體驗。

  • 票價從8670日圓的預訂可躺式座位到1萬5380日圓的豪華包廂不等，所有座位都需預訂，可透過JR西日本e5489線上系統或售票處購買。

  • 列車會安排車內介紹、地質公園導覽與火箭相關解說，並停靠和歌山站、串本町與海南站，讓旅客品嘗拉麵、鮪魚排漢堡、海鰻壽司等在地美食。

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