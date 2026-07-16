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匹茲堡這條街 登上國家地理雜誌「美國奇觀」名單

編譯尤寶琪／即時報導
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匹茲堡。Image by Christopher Klein from Pixa...
匹茲堡。Image by Christopher Klein from Pixabay

佛羅里達州一家小型郵局、新墨西哥州一場盛大的熱氣球節和匹茲堡的一條街道有什麼共同點？如果你問「國家地理」(National Geographic)雜誌，它會告訴你，這些地方都是體現出了美國精神的地標和文化寶藏。

為了慶祝美國建國250周年，「國家地理」雜誌編制了一份「美國奇觀」(Wonders of America)名單，已透過展現「這個多元化國家中最壯麗、最狂野、最奇特的地理和文化景觀」，來慶祝美國建國250周年。在眾多入選地點中，匹茲堡的「坎頓大道」(Canton Avenue)因其陡峭的地形和當地獨特的社區氛圍而脫穎而出。

「國家地理」雜誌評選的「美國奇觀」名單，囊括了許多像是喬治亞州韋克羅斯(Waycross)的橡樹，以及南部的大煙山國家公園(Great Smoky Mountains National Park)內生物多樣性最豐富的國家公園等自然地標。名單中還著重介紹了美國的獨特文化，例如印第安納州韋恩堡(Fort Wayne)歷史最悠久的熱狗攤、密蘇裡州聖路易斯最大的馬賽克裝置藝術，以及亞利桑那州普雷斯科特(Prescott)歷史最悠久的牛仔競技表演。

坎頓大道則是因爲其街道的陡峭程度而備受矚目，「國家地理」雜誌指出，由於坡度較大，該地區「展現了老式的美國鄰裡情誼」，居民們互相幫助搬運雜貨，在一年一度的自行車比賽中為參賽者提供幫助，並警告送貨司機不要在坡上停車，因為變速箱可能會卡住。

匹茲堡擁有全美最陡峭的街道嗎？

根據Uncovering PA數據，美國是有一些街道的路段，坡度比坎頓大道還要更陡，但匹茲堡街道的平均坡度是美國最陡的。這條600英尺長的街道位於匹茲堡市中心西南方的比奇維尤(Beechview)街區，平均坡度為30%，其中一個路段的坡度甚至還達到了37%。

精華 FAQ

  • 國家地理是為了慶祝美國建國250周年，特別編制這份名單，藉由挑選最壯麗、最狂野與最奇特的地理及文化景觀，呈現美國的多元面貌。

  • 入選的是坎頓大道。它因街道坡度非常陡峭而受到注目，國家地理也提到，這裡展現了居民彼此幫忙的老式鄰裡情誼。

  • 坎頓大道位於匹茲堡市中心西南方的Beechview街區，街道長約600英尺，平均坡度達30%，其中某一段甚至高達37%。

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