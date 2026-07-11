全美這2家老牌主題樂園 吸客魅力勝過迪士尼

圖為佛州迪士尼世界主題公園。(美聯社)

全美慶祝建國250周年之際，人們正重新發掘國內最受喜愛的遊樂園。如今，賓州伊利斯堡（Elysburg）一處有百年歷史的地點脫穎而出，打敗迪士尼 與環球影城 等熱門景點，登上榜首。

紐約郵報報導，在主題樂園 票價高漲且需購票入場的時代，Knoebels遊樂度假村依然堅持對遊客免費開放。這座家族經營的遊樂園自1926年7月4日首次開幕以來，便一直免收門票。

該遊樂園在旅遊平台「貓途鷹」（Tripadvisor）的2026年「旅行者之選大獎」中榮登榜首。該排名是根據2025年2月1日至2026年1月31日間旅客評論數量與品質所定。

旅遊網站TravelPulse總編輯鮑曼（Eric Bowman）表示，性價比在今年的排名中扮演重要角色。他說，這份名單中的第一與第二名可能會讓大家感到意外，但他認為成本是主要考量的因素。以下是「貓途鷹」評選出的全美前五名主題樂園：

1. Knoebels遊樂度假村 / 賓州伊利斯堡

今年慶祝成立100周年的Knoebels，是美國最大的免門票主題樂園，遊客無需支付入園費，只需購買想體驗的遊樂設施票券即可。園區內設有經典的木質雲霄飛車、適合全家同樂的遊樂設施、露營區、大型游泳池、高爾夫球場及野餐區，長期以來是跨世代家庭的度假首選。

鮑曼指出，該遊樂園的親民價格與悠閒氛圍，使其深受遊客喜愛。他說，Knoebels通常不會太擁擠，園區還有大型游泳池與寬敞涼亭，許多人會自備餐點前來。

2. 多莉山主題公園（Dollywood）/ 田納西州鴿子谷（Pigeon Forge）

多莉山在「貓途鷹」的排行榜上名列第二，前幾年也曾蟬聯榜首。這座主題樂園由鄉村音樂傳奇人物多莉·芭頓（Dolly Parton）共同擁有，以融合刺激的遊樂設施與現場娛樂表演、阿帕拉契文化及傳統南方美食而聞名。

鮑曼表示，相較於許多規模更大的旅遊勝地主題樂園，相對較低的票價，有助於它高居在排行榜前列。他說，多莉山的票價比佛羅里達州的大型樂園實惠許多。

3. 魔法王國（Magic Kingdom）/ 佛羅里達州灣湖（Bay Lake）

魔法王國是全美國評價最高的迪士尼樂園，贏得最具代表性家庭旅遊勝地之一的聲譽。園區內擁有「太空山」、「神鬼奇航」、「幽靈公館」及「灰姑娘城堡」等經典景點。

鮑曼說，魔法王國能成為排名第一的迪士尼樂園，一點也不令人意外。

4. 迪士尼好萊塢夢工廠（Hollywood Studios）/ 佛羅里達州灣湖

經過數年大規模的擴建，迪士尼好萊塢夢工廠排名持續上升，躋身名單前五之列。近年來，該樂園新增了多項重量級遊樂設施與主題園區，包括「星際大戰：銀河邊緣」、「玩具總動員」主題樂園以及「米奇和米妮的極速鐵道」。

鮑曼認為，這些新增設施有助於提升該樂園在遊客心中的地位。他表示，迪士尼近年在好萊塢夢工廠投入大量更新與擴建，該樂園位居前五名對迪士尼是一大勝利。

5. 環球冒險島樂園（Universal Islands of Adventure）/ 佛羅里達州奧蘭多

登上前五名的環球冒險島樂園名，是美國尋求刺激遊客的首選目的地之一。該樂園以改編自知名IP的遊樂設施聞名，包括「哈利波特」、「漫威超級英雄」、「侏羅紀公園」與「蘇斯博士」系列，將高速雲霄飛車與沉浸式主題樂園完美結合。

雖然該樂園以些微差距未能躋身前四名，但鮑曼表示，另一座環球主題樂園同樣值得肯定；雖然未列入此名單，但「環球影城火山灣」（Universal Volcano Bay Waterpark）堪稱遺珠。

前十名其餘名次依序為：佛羅里達州迪士尼Epcot、加州樂高樂園（LEGOLAND）、佛羅里達州環球影城、迪士尼樂園及密蘇里州銀元城（Silver Dollar City）。