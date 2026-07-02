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世界盃球迷瘋美式牧場醬 TSA訂機場安檢規範

編譯周靜芝/即時報導
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牧場醬（ranch dressing）。(美聯社)
牧場醬（ranch dressing）。(美聯社)

美國運輸安全管理局（TSA）工作人員在機場安檢隊伍見過各種怪事，但世界盃球迷試圖攜帶牧場醬（ranch dressing）搭機返家，是本屆賽事中最讓人意外的「美式」旅行問題。

雅虎（yahoo）新聞報導，前來美國觀賽的歐洲球迷因牧場醬被查獲而引發網路熱議。TSA發布了一則十分具體的提醒：標準容量的牧場醬瓶不應放入隨身行李中。

在一則廣為流傳的IG貼文中，TSA開玩笑地表示，「一個世界、一種牧場醬」（One World. One Ranch.）或許才是本屆賽事的真正口號；文中提醒旅客，根據3.4盎司（100 ml）的隨身液體限制，牧場醬仍被歸為醬料或沾醬，請避免在安檢外猛灌下它，航空公司會也幫忙檢查。

這並非世界盃開賽以來TSA唯一關於牧場醬的貼文。在社群平台Threads上，該局多次發布關於這款調味醬的貼文，其中一則更新提到，自上次機場牧場醬事件發生以來的天數是0。

世界盃的故事多在球場上見分曉，但這個故事則在沾醬杯、機場安檢提醒，以及國際球迷的社群貼文中上演；這些球迷對美國人數十年來在大部分食物淋上牧場醬大為驚訝，牧場醬或許成為本屆賽事最出人意表的MVP。

牧場醬為何突然成為世界盃MVP

TSA並非無緣無故開起玩笑，在各大社群媒體上，歐洲球迷紛紛分享他們發現這一美國人冰箱常備品、濃稠微酸醬料的經過；他們將薯條沾著吃、塗在三明治上、搭配披薩，並好奇為何沒有人早點告訴他們。

名叫Elsa的瑞典球迷在X上發文說，為何沒有人告訴她，牧場醬這麼容易讓人上癮？隨著這則貼文在網路上瘋傳，其他球迷將這款醬料視為令人震驚的「國家級機密」，而美國人則自豪又困惑，回應稱「等他們發現水牛城辣雞沾醬再說」。

世界盃球迷正發現美國的日常

牧場醬或許是最有趣的例子，但並非唯一一款因世界盃而備受矚目的尋常美式食物。

X平台一位署名Freddy的德國球迷，已成為本屆賽事中最令人意外、充滿正能量的爆紅人物之一。他紀錄了在美國的公路旅行，經過許多美國人習以為常的地方，如塔可鐘、華夫屋、Buc-ee’s便利店、Chili’s餐廳、沃爾瑪超市、Bass釣具店，甚至可口可樂「自由配」汽水機，全都成了他充滿熱情的旅遊日記素材。

Freddy的貼文廣受喜愛，連美國人也開始像追劇般關注他的旅程。當他抵達休士頓時，前NFL球星J.J.瓦特（J.J. Watt）協助安排他的飯店住宿；在Freddy稍後上傳的影片中，房間內擺滿了世界盃周邊商品，他說「這簡直太不可思議了」。

世界盃旅客該如何打包牧場醬

對想帶牧場醬搭機返家的球迷，與其冒著安檢風險，有個更簡單的選擇：購買乾燥調味包。食品製造商卡夫（Kraft）也試圖解決此一問題，日前在其IG帳號中預告了「符合TSA規範的牧場醬」；對此TSA回應說，總算等到這一天。

牧場醬乾燥調味包體積小、重量輕，便於打包，且不是液體。旅客返家後，可視手邊現有的食材，將它與美乃滋、酸奶油、優格或酪乳等混合食用。

另一種選擇是將標準容量的瓶裝牧場醬放入托運行李中，仔細以塑膠袋密封好；牧場醬雖受歡迎，但沒有人希望打開行李時，衣物已在醬料裡「醃製」數小時。

精華 FAQ

  • 因牧場醬被歸類為醬料或沾醬，仍受3.4盎司、100毫升的隨身液體限制。標準容量瓶裝若放進隨身行李，會在安檢時被攔下。

  • 許多歐洲球迷第一次發現美國人習慣把牧場醬淋在薯條、三明治甚至披薩上，覺得新奇又上癮，相關貼文因此在社群平台迅速爆紅。

  • 最簡單的方法是買乾燥牧場調味包，因為它不是液體且方便攜帶；若一定要帶瓶裝醬，則應放入托運行李並確實密封，避免滲漏。

雅虎 世界盃

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