3旅客命喪大峽谷後…安全遊國家公園3要訣

大峽谷國家公園。Image by neufal54 from Pixabay

大峽谷本月發生兩起健行者因熱相關的疾病而死亡的事件，共造成3人死亡，國家公園局再次提醒遊客注意安全，專家也提醒遊客造訪國家公園前，應先做功課、了解自身極限和關注最新資訊，做到這三件事，才能確保安全遊覽國家公園。

今日美國（USA Today）報導，大峽谷本月發生兩起死亡事件，12日一名72歲的男性及16日一名67歲的男性和68歲的女性都因熱相關疾病死亡，他們當時都在內峽谷（Inner Canyon）的步道上，正午時即使遮蔭處的氣溫也可能超過華氏109度。

大峽谷國家公園位於亞歷桑納州，是美國最多遊客的國家公園之一；戶外服飾公司Kühl在2024年根據國家公園局數據發布了「美國國家公園安全指數」（U.S. National Parks Safety Index），以死亡總數、失蹤人數和到醫院的距離等七項指標進行分析及排名，大峽谷被列為第二危險的國家公園，第一名是阿拉斯加州 的朗格－聖伊利亞斯國家公園暨保護區（Wrangell-St.Elias National Park and Preserve），第三名是密西根州的皇家島國家公園（Isle Royale National Park）。

測量國家公園的危險程度並非易事，也無法單靠死亡人數的數據衡量。國家公園內的環境瞬息萬變，遊客選擇的活動和事前準備的程度都是決定風險的重要因素。一些活動看似休閒也可能因為特定因素而變得危險，例如在河裡游泳很悠閒，但若意外遇到離岸流（rip current），情況就變得非常危險。

國家公園局的傷害預防專家海希（Ina Hysi）先前受訪時表示，風險無所不在，「哪個國家公園最危險？」是個錯誤的問題，應該要問的是「我如何計畫及準備一次安全又精彩的國家公園冒險之旅？」

想來場安全的國家公園之旅，國家公園局有很多資源可協助規劃，也可以透過下列三項要訣確保旅途平安。第一是行前做功課，網路上的資源如「國家公園局行程規劃指南」（NPS Trip Planning Guide）和各國家公園的網站都能協助遊客規劃旅程，不僅能讓人了解預期情況，還能幫助準備適合的裝備。

第二是了解自己的極限，很多意外發生都是因為人們超越自身極限，或是進行一些被認為是低風險的活動時準備不足。

最後是關注最新資訊，接近出發日期時，可關注要前往的國家公園官方社群帳號上的最新訊息，抵達國家公園後，最好能去遊客中心或公園護林站了解最新或相關資訊。