為何越來越多旅客捨義大利 改去斯洛維尼亞？

斯洛維尼亞的布萊德湖（Lake Bled）。Image by the_iop from Pixabay

羅馬、威尼斯和佛羅倫斯都是義大利 世界知名的旅遊目的地，但旅遊費用不便宜，很多景點也都人滿為患，而斯洛維尼亞這個歐洲國家擁有和義大利熱門旅遊景點相似的魅力，但花費和觀光 客人數都少很多，這個被旅遊網站選為年度最佳旅遊目的地之一的國家風景優美、地貌多樣且消費不貴，超高的CP值讓許多人捨棄義大利，轉投斯洛維尼亞的懷抱。

Islands報導，斯洛維尼亞是歐盟 成員國，西鄰義大利，也和奧地利、匈牙利及克羅埃西亞接壤。由於多樣的氣候帶，該國有豐富的動植物物種，地形也很多樣化，從湖泊、高山到海岸應有盡有，旅遊作家史蒂夫斯（Rick Steves）曾說，若在斯洛維尼亞停留的時間不長，絕對會後悔。

斯洛維尼亞有風味獨特的美食、享譽盛名的葡萄酒文化、迷人的小村莊、夢幻的童話城堡、聖誕市集和全年皆宜的戶外活動，讓中歐以外的遊客逐漸發現這顆隱藏的寶石。

斯洛維尼亞在整體CP值上贏過義大利，這通常會影響人們的旅遊選擇。生活成本資料庫網站Numbeo的資料顯示，在斯洛維尼亞吃飯的價錢比義大利便宜22.5%。史蒂夫斯的徒弟休伊特（Cameron Hewitt）曾說斯洛維尼亞有著親民的時尚感和精緻品味，是「歐洲最被低估的國家」，他花不到29元就享受了一整天的美食。

義大利的酒風靡全球，斯洛維尼亞這個被低估的產區從酒體輕盈到厚重的酒都有生產，特別是白酒和橘酒，葡萄酒的旅遊和品酒活動也越來越受歡迎，斯洛維尼亞也是全球葡萄酒價格最低的十個國家之一。

義大利那些被名過其實的旅遊陷阱讓城市有時候人滿為患，連觀光都困難，門票和景點都須提前預訂，斯洛維尼亞的熱門景點一樣有人潮，但去年遊客人數為7百萬，義大利則是1.85億人次。

斯洛維尼亞有豐富的戶外活動。那些去義大利多洛米蒂（Dolomites）滑雪的人也可以體驗看看斯洛維尼亞的滑雪場，雖然規模不大但是是世界級的，價格也很親民，滑雪一周的價錢比在美國很多滑雪場滑一天還便宜。

斯洛維尼亞的海岸線不長，卻有著不輸義大利濱海風光的亞得里亞海版本美景，且價格較低廉，人潮也較少。皮蘭（Piran）的老城（Old Town）三面環海，海邊渡假村彷彿置身威尼斯，吸引大批遊客造訪，科佩爾（Koper）則是交通便利的購物地點。

與其去義大利的科莫湖（Lake Como），不如去斯洛維尼亞的布萊德湖（Lake Bled），是該國最熱門的旅遊景點之一，湖中心的島嶼是斯洛維尼亞唯一的天然島嶼，島上有宛如童話故事的布萊德城堡（Bled Castle），搭乘傳統的普列特納木船（pletna boat）遊覽湖面也是一項很受歡迎的休閒活動。