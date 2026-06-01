今夏遊加拿大國家公園可免門票 這10處最熱門

亞伯達省賈斯珀國家公園。Image by Jörg Vieli from Pixabay

加拿大 境內擁有眾多令人讚嘆的冰川湖泊、全球規模最大的暗空保護區之一，以及雄偉的峽灣，值得探訪的絕美國家公園多不勝數；今年夏天，這個美國的北方鄰國將開放免費入園供遊客探索。

根據加拿大政府公告，6月19日至9月7日期間，凡造訪由加拿大國家公園管理局（Parks Canada）管理的國家歷史遺址、國家公園及國家海洋保護區的旅客，均可免去所有入園費用，意即無需購買入園證或門票。

漫旅（Travel + Leisure）雜誌報導，這項優惠適用於如亞伯達省的賈斯珀（Jasper）國家公園等熱門景點；根據加拿大旅遊業者Journeyscape的一份報告，該公園被評為在這項優惠期間最值得造訪的國家公園。

賈斯珀是加拿大落磯山脈最大的國家公園，同時也是全球第二大暗空保護區，擁有龐大的步道系統，遊客有機會在此觀賞到黑熊、灰熊、大角羊、山羊等野生動物。報告指出，該公園極受歡迎，在社群平台Instagram上已被拍攝或標註超過350 萬次。

班夫（Banff）國家公園以相同數量的Instagram貼文與標註數位居第二。這座以寧靜祥和著稱的公園，是被列入聯合國教科文組織世界遺產的加拿大落磯山脈公園群的一部分。

排名第三的是亞伯達省的沃特頓湖（Waterton Lakes）國家公園，該公園與美國的冰川（Glacier）國家公園接壤，提供健行與划獨木舟等絕佳的戶外活動機會。

Journeyscape指出，在制定此一名單時，綜合考量了各公園的遊客量、Google評論分數、動植物多樣性以及總面積。

今夏除了免費入園外，旅客還能享有住宿與露營費用25%的折扣。加拿大國家公園局建議遊客仔細規劃行程，因為住宿折扣採先到先得方式，此折扣不適用於柴火等物或停車費。

有意探索美國各地國家公園的旅客，今夏及秋季亦可享受數個免門票入園日，包括6月14日「國旗日」、7月3日至5日「國慶日周末」、8月25日「國家公園管理局成立110周年紀念日」，以及9月17日「憲法日」。

以下是Journeyscape評選出今夏加拿大最宜造訪的國家公園名單：

1. 亞伯達省賈斯珀國家公園

2. 亞伯達省班夫國家公園

3. 亞伯達省沃特頓湖國家公園

4. 紐芬蘭-拉布拉多省格羅斯莫恩（Gros Morne）國家公園

5. 英屬哥倫比亞省幽鶴（Yoho）國家公園

6. 英屬哥倫比亞省庫特尼（Kootenay）國家公園

7. 安大略省布魯斯半島（Bruce Peninsula）國家公園

8. 新布倫瑞克省芬迪（Fundy）國家公園

9. 新斯科舍省布雷頓角高地（Cape Breton Highlands ）國家公園

10. 愛德華王子島省愛德華王子島（Prince Edward Island）國家公園