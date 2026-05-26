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Airbnb搶市 推出機場接送、行李寄存等服務

編譯尤寶琪／即時報導
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Airbnb現在的業務範圍，已經遠遠超出房屋租賃，隨著其在旅遊服務領域的不斷深入...
Airbnb現在的業務範圍，已經遠遠超出房屋租賃，隨著其在旅遊服務領域的不斷深入拓展，公司現在還推出了機場接送、雜貨配送、行李寄存、汽車租賃、精品酒店和專屬旅行體驗等服務。(路透)

Airbnb現在的業務範圍，已經遠遠超出房屋租賃，隨著其在旅遊服務領域的不斷深入拓展，公司現在還推出了機場接送、雜貨配送、行李寄存、汽車租賃、精品酒店和專屬旅行體驗等服務。

Airbnb在20日宣布，旅客現在可以透過Instacart在美國超過25個城市預訂雜貨配送服務，透過Welcome Pickups在全球超過160個城市預訂機場接送服務，透過Bounce在全球超過1萬5000個地點預訂行李寄存服務；同時，Airbnb還計劃，要在2026年夏季稍後推出應用程式內租車服務。

Airbnb執行長史蒂芬森(Dave Stephenson)告訴「福斯商業」(Fox Business)：「我們希望為你的每一次旅行增添一絲魔力。」

同時，Airbnb正在紐約、巴黎、倫敦、羅馬和新加坡等主要城市，新增精品和獨立飯店，並推出一系列像是評價摘要、房源對比以及更聰明的客戶支援工具等由AI驅動的新功能。

此次擴張，是Airbnb拓展傳統民宿以外的旅遊服務和體驗策略的一部分。

「新冠疫情爆發後，我們不得不縮減規模，專注於核心業務，並在接下來的幾年裡不斷努力完善核心業務，」史蒂芬森指出，「但幾年前，我上任後，部分工作就是帶領公司做好拓展服務和體驗的準備，我們在2025年五月完成了這項工作。」

Airbnb目前在全球提供超過3000種，包括與倫敦塔、東京晴空塔和泰姬陵等地標相關的旅遊項目在內等精心策劃的體驗；該公司同時也積極拓展2026年FIFA世界盃的旅遊相關業務，推出專屬球迷活動和運動員主導的體驗項目。

史蒂芬森指出，Airbnb預計世界盃期間的需求成長將超過巴黎奧運期間的激增，當時有超過70萬名房客入住Airbnb房源。

「平均而言，房主透過分享房源將獲得約3000美元的收入，」他說。

Airbnb也新增了社群和團體旅遊規劃工具；改版後的「行程」標籤頁將顯示預訂資訊以及附近的餐廳、景點和體驗活動，方便使用者儲存位置並建立共享行程。

2026年夏季稍晚，Airbnb還將推出全新的旅遊地圖和「朋友」功能，讓用戶可以查看好友的住宿地點、評價和預訂記錄，並直接向他們發送訊息以獲取旅行建議。

這項新服務和飯店預訂目前已在部分市場推出，而租車服務和其他應用程式功能預計將於2026年夏季晚些時候上線。

疫情 租車 Airbnb

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