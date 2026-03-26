拉小提琴、灌能量飲…機場出現各種怪招應對安檢人龍

哈茲菲爾德－傑克森亞特蘭大國際機場（Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport），官方安排現場表演紓解壓力；安檢排隊人潮示意圖。(歐新社)

全美多地機場近期出現嚴重安檢壅塞情況，長達數小時的排隊時間，加上運輸安全管理局（TSA）人力短缺與執法單位進駐，使旅客通關過程壓力大增，宛如一場心理耐力測試。面對混亂局面，不少旅客與機場紛紛採取各種方式紓壓，從音樂表演到個人「自救」策略，成為另類景象。

據紐約郵報New York Post報導，在紐約拉瓜地亞機場（LaGuardia Airport）因日前發生的致命跑道事故，排隊情況尤為嚴重，旅客需反覆繞行安檢區。來自聖路易的神經科醫師黛安娜・葛林－尚東（Diana Greene-Chandon）表示，這是她見過最糟的情況之一，即便是快速通關隊伍仍需繞行多圈。另一名旅客史蒂芬妮・基斯根（Stephanie Kisgen）提早4小時抵達，直言已「做好最壞打算」。

在全美最繁忙的哈茲菲爾德－傑克森亞特蘭大國際機場（Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport），官方安排現場表演紓解壓力。一段網路影片顯示，一名小提琴手在排隊人潮中演奏娜塔莎・貝汀菲（Natasha Bedingfield）的歌曲「Unwritten」，為等待中的旅客帶來娛樂。有網友留言表示：「這樣可以讓人冷靜下來，是個好主意。」也有人認為頗具諷刺意味。

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部分旅客則採取個人方式應對。一名旅客分享靠能量飲料與意志力撐過排隊時間，並感謝仍在崗位的TSA人員；另一種紓壓方式則是把機場變成夜店，有旅客在洛杉磯國際機場（Los Angeles International Airport）拍到凌晨航廈播放重金屬樂團Disturbed歌曲「Down with the Sickness」，甚至反覆播放，網友對這種「失控風格」反應熱烈，有人留言：「一定是某位員工想讓自己在凌晨4點保持清醒。」

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這波混亂與TSA人力短缺有關，部分源於政府運作受影響導致員工無薪工作，已有逾400人離職，請假情況增加，使安檢隊伍延伸至行李提領區。聯邦政府亦派遣移民與海關執法局（ICE）人員支援，持槍巡邏並提供飲水，但對旅客而言，究竟是緩解還是增加壓力，仍看法不一。在此情況下，旅客彼此交流等待時間與資訊，共同面對機場運作失序帶來的不便。