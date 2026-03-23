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紐約拉瓜迪亞機場客機撞消防車 2飛行員罹難 機場暫時關閉

記者鄭怡嫣 / 紐約即時報導
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一架加航快捷航空公司客機23日在美國紐約拉瓜迪亞機場與一輛消防車輛發生碰撞。（路透）
一架加航快捷航空公司客機23日在美國紐約拉瓜迪亞機場與一輛消防車輛發生碰撞。（路透）

一架隸屬於加拿大快捷航空(Air Canada Express)的支線噴射客機，在降落於紐約皇后區拉瓜迪亞機場(LaGuardia Airport)後，在跑道上與一輛港務局消防車相撞，造成機上兩名飛行員喪生。美國聯邦航空局表示，機場將關閉至23日美東時間下午2時。

機場營運方紐新港務局(Port Authority of NY & NJ)的執行董事賈西亞(Kathryn Garcia)在23日清晨的記者會上表示，41名乘客與機組人員被送往醫院，其中已有32人出院，其餘九人傷勢嚴重。消防車上的兩名人員也在送醫之列，目前情況穩定。

賈西亞指出，該消防車當時正趕往處理另一架聯合航空(United Airlines)航班回報的機艙異味問題。

來自LiveATC.net的空中交通管制(ATC)錄音顯示，當時，這架聯合航空班機因機艙出現異味宣布緊急狀況，管制員告知機組消防車已在現場待命。隨後的通話顯示，一輛消防車被允許在滑行道穿越四號跑道，而事故正是在該跑道發生。幾秒後，根據錄音，可聽見管制員急喊：「停、停、停，1號車停下！」

根據航班追蹤網站Flightradar24的數據，事故發生時，該飛機以約每小時24哩的速度撞上消防車，最後記錄時間為22日美東時間晚11時37分。

此次事故涉及從加拿大蒙特婁起飛、於22日晚間降落拉瓜迪亞機場的加拿大快捷航空8646號航班。該航班使用的是三菱CRJ900型客機，由加拿大爵士航空(Jazz Aviation LP)營運。該公司在聲明中表示，初步乘客名單顯示，機上共有72名乘客及四名機組人員。

美國聯邦航空局(Federal Aviation Administration)表示，機場將關閉至23日美東時間下午2時，影響美國最繁忙的國內機場之一的運作。23日清晨，當緊急人員在跑道上圍繞受損飛機進行處置時，聯邦航空局已對拉瓜迪亞機場發布停飛令。

事故迅速對區域交通系統產生連鎖影響。23日清晨，已有超過400個航班被取消，紐約市官員並警告，機場周邊道路將出現封閉與交通延誤，呼籲駕駛人避免前往該區域。

作為服務紐約市地區的三大主要機場之一，拉瓜迪亞機場是美國東北地區的重要交通樞紐。根據港務局1月數據，該機場每日起降航班接近900架次。

此次事故造成的航班中斷，將主要影響區域性與美國國內旅客。不同於甘迺迪國際機場或紐瓦克自由國際機場，拉瓜迪亞機場受港務局規定限制，大多數直飛航班僅能飛往1500哩範圍內的目的地。這一範圍涵蓋了美國東岸、大部分中部地區，以及像多倫多和蒙特婁這樣的鄰近國際城市，但更遠的地區則很少涵蓋。

聯邦航空局數據顯示，今年1月，共發生97起跑道入侵事件，低於去年同期的133起。

一架加航快捷航空公司客機23日在美國紐約拉瓜迪亞機場與一輛消防車輛發生碰撞。（美...
一架加航快捷航空公司客機23日在美國紐約拉瓜迪亞機場與一輛消防車輛發生碰撞。（美聯社）

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