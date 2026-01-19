史詩級66號公路之旅 10美食據點不能錯過

我的頻道

編譯周靜芝/即時報導
2026年，適逢美國建國250年，而被作家約翰·史坦貝克（John Steinbeck）稱為「母親之路」（Mother Road）的66號公路也將迎來百年慶典。Image by Mario Schmidt from Pixabay
2026年，適逢美國建國250年，而被作家約翰·史坦貝克（John Steinbeck）稱為「母親之路」（Mother Road）的66號公路也將迎來百年慶典。這條伴隨著動聽歌曲的著名公路，已成為公路旅行的象徵；除了傳奇故事與民間傳說，駕車沿途品嚐美食，也是不可錯過的味蕾體驗。

從芝加哥到聖塔莫尼卡，無論是餐車、點餐車道或正式餐廳，66號公路沿途眾多美食據點本身就是目的地，提供受當地人喜愛的特色料理。今日美國（USA Today）選出10個沿路或稍繞行即可抵達、不容錯過的餐廳。

1. Lou Mitchell’s - 伊利諾州芝加哥

這間餐廳在66號公路啟用三年前便已開業，坐落於公路起點附近。早午餐以巨無霸歐姆蛋、超豪華三明治等招牌菜聞名，更因優質服務獲「米其林指南」高度評價，另備有兒童菜單。自1958年起，這間家庭餐廳便開創了為顧客提供炸甜甜圈球的傳統。

2. Motorheads酒吧、燒烤與博物館 - 伊利諾州史普林菲爾德（Springfield）

在這座充滿懷舊氛圍、陳列紀念品並提供現場娛樂的獨特公路休息站，既能品嚐炸蝦、豬排、披薩等美式經典食物，還可找到全球最大的66號公路標誌牌。這座於1971年、由加油站改建的餐廳，同時設有博物館，頌揚「美國大街」的文化與精神。

3. Ted Drewes卡士達冰淇淋 - 密蘇里州聖路易

這間位於聖路易66號公路的甜點店，由在地人兼網球冠軍Ted Drewes Sr.於1929年創立。從感恩節至平安夜期間，該店還會透過販賣松樹與冷杉來彌補冬季的冷清生意。

4. 老里弗頓（Old Riverton）商店 - 堪薩斯州里弗頓

這間鄉村雜貨店兼熟食店，於2025年慶祝其100歲生日。由威廉斯夫婦（Leo & Lora Williams）所創立，歷經數代經營者更替，店內裝潢仍保留原始風貌。至今，旅客仍會駐足選購簡單三明治、切片的派或點心，還能買到66號公路紀念品與美式懷舊小物。

5. Ike's Chili - 奧克拉荷馬州塔爾薩（Tulsa）

創立於1908年的這家店，自稱是塔爾薩最古老的餐廳，知名顧客包括諷刺作家威爾·羅傑斯（Will Rogers），他最愛店內特製的辣椒醬。如今這家傳承四代的家族企業提供多樣辣椒料理，從經典辣椒湯、炸玉米片辣椒派、辣椒通心粉，到「三合一」的義大利麵佐辣椒與豆類。

6. Cafe Kacao - 奧克拉荷馬州奧克拉荷馬市

這間家庭經營的咖啡館以早午餐、自製糕點及拉丁美洲特色菜聞名。坐落於66號公路旁，供應芒果鬆餅、古巴歐姆蛋、墨西哥捲餅等豐盛料理。別錯過戶外牆面令人讚嘆的拉丁美洲花鳥壁畫，繪有瓜地馬拉國鳥Quetzal及其他象徵圖案。

7. Big Texan Steak Ranch - 德州阿馬里洛（Amarillo）

這間外觀花稍的牛排館以傳奇的72盎司牛排挑戰聞名，參賽者若在1小時內吃完整套餐點（雞尾酒蝦、烤馬鈴薯、沙拉、奶油麵包及巨大牛排），即可免費享用。除牛排外，1960年開業的該餐廳，於70年代初從66號公路遷至現址，門前的雄偉牛隻雕像亦是其標誌。

8. 66 Diner - 新墨西哥州阿爾伯克基（Albuquerque）

自1987年開業以來，這間恰如其名的餐廳便以懷舊氛圍將顧客帶回1950年代，現場設有汽水吧台、點唱機，服務生更身著復古服裝。供應漢堡、奶昔等經典公路美食，另有當地特色餐點：綠辣椒雞肉培根起司通心粉，以及由煎馬鈴薯、碎培根或香腸、綠辣椒、雞蛋、起司與綠辣椒醬層層堆疊的餐點。

9. Delgadillo's Snow Cap - 亞利桑納州塞利格曼（Seligman）

這間復古車道餐廳由德加迪洛（Juan Delgadillo）於1953年創立，他以回收木材與微薄成本打造出這座建築；供應漢堡、熱狗、薯條和奶昔等經典餐點，霓虹招牌、混搭裝潢風格與店外陳列的古董車，是66號公路上充滿視覺懷舊感的餐廳。該店冬季歇業，初春才重新開放。

10. Chez Jay，加州聖塔莫尼卡

位於66號公路盡頭、聖塔莫尼卡碼頭附近的餐廳，自1959年開業以來始終是名人聚集的地方，曾款待過法蘭克·辛納屈、馬龍·白蘭度、史蒂夫·麥昆與克林·伊斯威特等好萊塢巨星。菜單供應午晚餐，包含牛排與比目魚等料理，另設有戶外用餐區。

清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣

