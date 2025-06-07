喬治亞州這小島 獲評為全美最被低估的度假勝地

喬治亞州聖西蒙斯（St. Simons）島。圖：pixabay

如果還在猶豫今年夏天去哪裡度假，且想找個相對安靜、價格實惠且低調的地方，「美國新聞與世界報導」（U.S. News & World Report）剛發布的年度最佳度假目的地排行榜，可提供參考；而南方一個令人想不到的目的地脫穎而出，高居榜首。

每年，「美國新聞與世界報導」都會對全球1500個度假地點進行評估，並根據多個類別進行排名，其中包括國內「最被低估」目的地的類別。該出版機構採用的排名系統綜合考慮了讀者評論，以及其旅遊編輯會依據10個類別（如文化、美食和冒險）對每個地點進行評分。在制定這份排行榜時，還會考慮其他因素，如遊客人數與每個地點的活動數量。

在評估所有數據後，今年喬治亞州 的聖西蒙斯（St. Simons）島被評選為全美最被低估的旅遊目的地。

聖西蒙斯島是喬治亞州沿海四大海島Golden Isle中最大的一個，擁有夏季度假勝地的一切元素：原始海灘、數英里長的步行道路與自行車道、冰淇淋店，以及數十家提供休閒但美味餐點的餐廳；尤其不要錯過Frosty's Griddle & Shake的奶昔與Southern Soul BBQ的手撕豬肉。總而言之，這個島嶼集迷人的自然美景、在地特色商店以及適合家庭的活動於一身。

雖然聖西蒙斯島確實被「低估」了，但它一直受到旅遊與休閒（Travel + Leisure）雜誌的重視，最近將它選為最佳夏季度假小鎮之一，並認為它是東海岸最佳退休地點之一。

此外，聖西蒙斯島鄰近喬治亞州的私人海濱度假島嶼Sea Island，島上的度假村Sea Island Resort，是旅遊與休閒雜誌評選「世界最佳」獎項的常客。儘管如此，聖西蒙斯島依然保持著低調的形象。

「美國新聞與世界報導」在報告中指出，它常被熱愛海灘度假的遊客所忽視，多數人只會選擇佛羅里達州與南卡羅來納州 的一些景點。

以下是入選「美國新聞與世界報導」全美十大被低估的旅遊目的地名單：

1. 喬治亞州聖西蒙斯島

2. 愛達荷州鋸齒國家休閒區（Sawtooth National Recreation Area）

3. 威斯康辛州多爾郡（Door County）

4. 田納西州查塔努加（Chattanooga）

5. 羅德島州布洛克島（Block Island）

6. 德州大彎曲國家公園（Big Bend National Park）

7. 新罕布夏州樸茨茅斯（Portsmouth）

8. 明尼蘇達州杜魯斯（Duluth）

9. 維吉尼亞州 夏律第鎮（Charlottesville）

10. 科羅拉多州克雷斯特德比特（Crested Butte）