喬治亞州這小島 獲評為全美最被低估的度假勝地
如果還在猶豫今年夏天去哪裡度假，且想找個相對安靜、價格實惠且低調的地方，「美國新聞與世界報導」（U.S. News & World Report）剛發布的年度最佳度假目的地排行榜，可提供參考；而南方一個令人想不到的目的地脫穎而出，高居榜首。
每年，「美國新聞與世界報導」都會對全球1500個度假地點進行評估，並根據多個類別進行排名，其中包括國內「最被低估」目的地的類別。該出版機構採用的排名系統綜合考慮了讀者評論，以及其旅遊編輯會依據10個類別（如文化、美食和冒險）對每個地點進行評分。在制定這份排行榜時，還會考慮其他因素，如遊客人數與每個地點的活動數量。
在評估所有數據後，今年喬治亞州的聖西蒙斯（St. Simons）島被評選為全美最被低估的旅遊目的地。
聖西蒙斯島是喬治亞州沿海四大海島Golden Isle中最大的一個，擁有夏季度假勝地的一切元素：原始海灘、數英里長的步行道路與自行車道、冰淇淋店，以及數十家提供休閒但美味餐點的餐廳；尤其不要錯過Frosty's Griddle & Shake的奶昔與Southern Soul BBQ的手撕豬肉。總而言之，這個島嶼集迷人的自然美景、在地特色商店以及適合家庭的活動於一身。
雖然聖西蒙斯島確實被「低估」了，但它一直受到旅遊與休閒（Travel + Leisure）雜誌的重視，最近將它選為最佳夏季度假小鎮之一，並認為它是東海岸最佳退休地點之一。
此外，聖西蒙斯島鄰近喬治亞州的私人海濱度假島嶼Sea Island，島上的度假村Sea Island Resort，是旅遊與休閒雜誌評選「世界最佳」獎項的常客。儘管如此，聖西蒙斯島依然保持著低調的形象。
「美國新聞與世界報導」在報告中指出，它常被熱愛海灘度假的遊客所忽視，多數人只會選擇佛羅里達州與南卡羅來納州的一些景點。
以下是入選「美國新聞與世界報導」全美十大被低估的旅遊目的地名單：
1. 喬治亞州聖西蒙斯島
2. 愛達荷州鋸齒國家休閒區（Sawtooth National Recreation Area）
3. 威斯康辛州多爾郡（Door County）
4. 田納西州查塔努加（Chattanooga）
5. 羅德島州布洛克島（Block Island）
6. 德州大彎曲國家公園（Big Bend National Park）
7. 新罕布夏州樸茨茅斯（Portsmouth）
8. 明尼蘇達州杜魯斯（Duluth）
9. 維吉尼亞州夏律第鎮（Charlottesville）
10. 科羅拉多州克雷斯特德比特（Crested Butte）
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