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旅遊詐騙事件頻傳 全球這幾個城市最普遍

編譯周靜芝/即時報導
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墨西哥坎昆海灘。Image by Michelle Pitzel from Pixabay
墨西哥坎昆海灘。Image by Michelle Pitzel from Pixabay

旅遊業是受詐騙事件影響最嚴重的行業之一，根據一份最新報告指出，2024年夏季旅遊旺季時，詐騙案件激增18%，冬季旅遊高峰時則竄升了28%。

全國廣播公司商業頻道（CNBC）報導，這份報告是由萬事達卡經濟研究所（Mastercard Economics Institute）於日前發布；內容顯示與旅行社、旅遊公司預訂業務相關的詐騙案件，平均數量是其他行業的四倍以上。報告稱，消費者一旦付款，旅程可能純屬子虛，或與承諾的完全不符。

然而，萬事達卡經濟研究所亞太區經濟學家戴維·曼恩（David Mann）表示，詐騙風險在不同城市之間存在明顯差異。他說，在某些地點，可能會發現欺詐行為較常發生於旅行社與旅遊公司；而在其他城市，欺詐行為可能出現在餐飲服務上，例如在洛杉磯，餐飲是欺詐行為最普遍的行業。

根據萬事達卡的數據，遊客指稱詐騙率最低的城市包括美國舊金山、愛爾蘭都柏林、韓國首爾、匈牙利布達佩斯與蘇格蘭愛丁堡；而旅客在其他城市遭逢詐騙的機率更高，其中包括墨西哥坎昆、越南河內、孟加拉達卡與泰國曼谷。

各城市常見的詐騙類型也不盡相同，報告顯示，計程車與租車問題在香港與巴塞隆那僅佔舉報詐騙案件的2%，但在印尼雅加達卻佔66%。

該報告也指出，有關餐飲服務的詐欺在美國與中東更為突出，例如在紐約市便佔了63%；萬事達卡代表指出，其中包括餐廳多收費用、增加未經授權的小費，或盜取顧客的信用卡資料。

旅程開始前的詐騙案

曼恩表示，除了旺季之外，在預訂旅程時即發生的詐騙案件也呈上升趨勢。報告稱，去年旅遊計畫的詐騙增逾12%，包括篡改照片、惡意的「確認」連結以盜取銀行信息，或其他形式的欺騙行為。

報告指出，旅客應警惕價格異常低廉或「好到太不真實」的夏季優惠，尤其是在遊客蜂擁的熱門旅遊地點。

為防範欺詐活動，報告建議，旅客可設定數位錢包、購買旅遊保險或使用具防詐功能的信用卡來預訂旅程。

萬事達卡 越南 墨西哥

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