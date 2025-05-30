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取得TSA預檢 通關時如何不成為討人厭旅客

編譯尤寶琪／即時報導
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圖為機場的「預先安檢」(PreCheck)服務。美聯社
圖為機場的「預先安檢」(PreCheck)服務。美聯社

不少已經利用運輸安全管理局(Transportation Security Administration，TSA)「預先安檢」(PreCheck)服務一段時間的人近期都發現，機場的快速安檢通道速度變得比平常慢了許多。在櫃檯才找護照的初次使用者和輪到時才手忙腳亂脫外套，但又穿著皮帶大搖大擺走過掃描的人，都在考驗著我們的耐心。

如今，你比以往都更可能在快速安檢通道遇上新手；根據TSA在2024年8月發布的報告，加入快速通關計劃的旅客達到了2000萬人；2025年至今，每天利用快速通關的乘客更是高達200萬至300萬人。

申請TSA的預先安檢服務的人，必須接受背景調查，因此那些已經取得並通過預檢的旅客，可以不用脫鞋、從行李移除電子產品或液體，就快速通過安檢。

每年飛行超過20萬英里並且在過去十年中一直在部落格上撰寫有關飛行文章的吉伯特．奧特(Gilbert Ott)告訴「商業內幕」(Business Insider)，機場快速通關服務，讓他的生活變得輕鬆許多。

雖然TSA預先安檢通道通常是擠滿了飛行常客，但在夏季這樣的旅遊高峰期，仍會有不少對安檢通關禮儀就沒那麼清楚的新手；奧特表示，這可能會導致排隊速度變慢，為此，他為這些新手TSA預檢旅客分享了一些實用技巧。

到達機場前提就把該脫的脫掉

提前脫好是指在開始排安檢前，就是先把通過安檢時需要移除的所有物品都脫掉，從外套到你口袋裡的東西，全都先移除。

「我會在抵達機場前就把皮帶解下來，放到包包裡，等通過預檢後再戴上，」奧特告訴商業內幕，「所以，把珠寶和手錶放到包包裡；這樣在你通過安檢時，就不會耽誤別人。」

別穿過度花俏的鞋

雖然TSA預檢乘客無需拖鞋，但根據奧特的經驗，穿著過於花俏的樂福鞋或是有扣環或鉚釘鞋子的乘客，通常都會因為觸發掃描器而被攔下。

奧特指出：「重點是金屬，無論是在鞋子上還是靴子或鞋跟上；陶瓷和橡膠通常沒問題。基本上，布鞋通常都不會有問題。」

輪到你之前就準備好

一但當你開始排隊，就先把登機證和身分證件拿出來，準備好；這樣，你就不用在輪到你時，讓排在你後面的人，等你手忙腳亂地在包裡找證件。

「想想看，把這基本上只需要20秒的事，乘以每天通過機場安檢的5萬人，你基本上可以直接穿過機場，無需停留，」奧特指出。

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