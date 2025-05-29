「罪惡之城」獲評為今夏全美首選度假地點

拉斯維加斯。Image by young soo Park from Pixabay

夏季一直是拉斯維加斯的旅遊旺季，如今數字會說話，旅遊平台「貓途鷹」（Tripadvisor）2025年夏季旅遊指數顯示，在6月至9月間，拉斯維加斯高居美國遊客國內旅遊目的地的榜首。

作為娛樂之都，拉斯維加斯是夏季旅行的理想之選：交通便利、適合各類遊客，且始終具新鮮感。近年來，拉斯維加斯斥資30億元打造了一座豪華綜合度假村、成為F1賽車的新場地，並啟用了全美最獨特的音樂場館之一。

然而，這座「罪惡之城」仍能為再次造訪的遊客帶來一些驚喜，以下是從泳池季節到避暑勝地，今夏遊覽拉斯維加斯的必知訊息。

夏日泳池季節

拉斯維加斯的泳池剛剛開放，隨著夏季氣溫常突破三位數華氏度，戶外游泳場所需求旺盛。不同場所氛圍差異頗大，例如大都會 酒店（The Cosmopolitan）的林蔭大道泳池（Boulevard Pool）和楓丹白露（Fontainebleau）的泳池每年夏天都會舉辦夜間戶外電影系列活動；但對尋求私密體驗的遊客，拉斯維加斯華爾道夫（Waldorf Astoria Las Vegas）位於八樓的泳池絕對是理想之選，這裡氣氛寧靜，與水療中心相連接。

喜愛社交者，剛開幕的火鶴（Flamingo）飯店的Go Pool將為21歲及以上賓客提供全天候DJ表演、瀑布景觀及泳池中央吧台供應的冰鎮雞尾酒；更棒的是，該泳池免費向非住宿旅客開放。米高梅大酒店（MGM Grand）的棕櫚樹海灘俱樂部，是泳池派對愛好者的另一個絕佳選擇。

美食

對於一個不算大的城市，拉斯維加斯的餐廳堪稱驚人。今年夏天，一個不錯的起點是Via Via，這座全新的美食廣場將於6月在威尼斯人度假村內開幕；備受期待的這棟建築將匯聚多家知名餐廳，包括紐約的Scarr Pizza、紐奧良的Turkey & The Wolf，以及雞肉料理餐廳Howlin' Ray's Hot Chicken洛杉磯以外的首家分店。

在拉斯維加斯大道的其他地方，不妨前往大都會酒店內的Wicked Spoon，享受全天供應的早午餐與無限量的含羞草（Mimosa）雞尾酒。若喜愛無國界料理，可前往Best Friend餐廳，品嘗主廚崔洛伊（Roy Choi）的創意菜餚，如泡菜義大利 麵、Kogi牛排 塔可與令人難忘的椰棗蛋糕。

離開拉斯維加斯大道，位於藝術區的Esther's Kitchen總是人滿為患，全靠其美味的酸種麵團披薩和自製義大利麵。街對面的Main Street Provisions提供牛排與海鮮經典菜餚，如新鮮生蠔、海扇貝；而Soul Belly BBQ是任何對德州燒烤感興趣者必去之地。

戶外與室內樂趣

由於夏季酷熱，許多旅客可能希望整天都待在室內；但是如果願意早起，仍然可以欣賞紅岩峽谷（Red Rock Canyon）的自然美景，該處距離拉斯維加斯大道僅25分鐘車程。清晨6點左右，在日出前抵達，將看到令人讚嘆的紅色岩層，享受難忘的健行。

百樂宮水舞秀（Fountains of Bellaggio）被「貓途鷹」評為拉斯維加斯最受歡迎的景點，噴泉高近500英尺，伴隨著管弦樂與燈光翩翩起舞。

炎熱夏日若迫不及待想探索城市，位於老城的佛利蒙街體驗（Fremont Street Experience）是個不錯的選擇。這個戶外步行街擁有全世界最大型戶外架空LED螢幕，可以在這裡避暑，同時欣賞最先進的視覺效果。漫步街上，還可隨意進出拉斯維加斯最古老的地標性賭場，如金磚（Golden Nugget）與賓尼恩（Binion's）賭場。

如果想在賭城大道附近購物，Grand Canal Shoppes是個不錯的起點。這個室內購物中心仿照威尼斯的街道建造，有拱橋、廣場與運河。購物結束後，還可預訂貢多拉船，在歌劇音樂的伴奏下欣賞美景。