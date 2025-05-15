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迪士尼這5項消費 中產階級家庭嘆負擔不起

編譯尤寶琪／即時報導
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迪士尼主題樂園一直是許多家庭夢想前往的地方；但近幾年來，迪士尼的魔法對中展階級來說，變得越來越難以承擔。路透
迪士尼主題樂園一直是許多家庭夢想前往的地方；但近幾年來，迪士尼的魔法對中展階級來說，變得越來越難以承擔。路透

迪士尼主題樂園一直是許多家庭夢想前往的地方；但近幾年來，迪士尼的魔法對中展階級來說，變得越來越難以承擔。從飛漲的門票價格到專為富裕遊客設計的優質體驗，迪士尼持續漲價，讓普通家庭為了來訪省錢並享受樂園樂趣，變得更困難。

同時，投資者正在密切關注這些定價策略，將會如何影響迪士尼的長期財務前景；以下是幾項中產階級遊客可能無福享受的項目：

1. 園區門票及附加項目

迪士尼(Disneyland)和迪士尼世界(Disney World)目前的單日票價格，在高峰期可達到每人超過150元，普通家庭若想要來玩，光是門票可能就得花上數百元甚至數千元。

此外，如果遊客想要在熱門遊樂設施跳過排隊，就得購買稱之為「閃電線」(Lightning Lane Multi Pass)的付費免排隊服務，給花費上多加上一層額外費用。

2. 豪華度假村住宿

入住迪士尼樂園內的飯店，尤其是像迪士尼大佛羅里達水療度假村(Disney's Grand Floridian Resort & Spa)或迪士尼酒店等豪華度假村，曾是造訪迪士尼的主要體驗之一，但如今這體驗對於許多中產階級家庭來說，已經變得遙不可及。

高階住宿價格通常每晚達數百元；舉例來說，訂房平台Kayak上大佛羅里達水療度假村目前最便宜的價格，是每晚819元。

這高昂的費用，可能會迫使遊客選擇迪士尼外的飯店或短期住宿。

3. 高價餐飲與獨家體驗

在園區內用餐，成了旅程中的一項重大開支，與迪士尼角色用餐的體驗，通常一個人得花上超過50元。

像是「魔法王國」(Magic Kingdom)的Be Our Guest等招牌餐廳都價格不菲，獨家餐飲活動和夜間體驗，更是只保留給那些負擔得起高價的客人享受。

4. VIP導覽

迪士尼現在還提供VIP導覽服務，讓遊客能取得個人化體驗，但價格驚人；在迪士尼世界，VIP導覽費用為每小時450至900美元，最短時間為七小時，這意味著一次VIP導覽至少需要3150元，而這還不包括入園門票。

這些高額費用都讓中產階級家庭難以承擔。

5.年票及特別活動門票

迪士尼年票的價格也在上漲，這恐怕會給中產階級帶來更多成本負擔。

迪士尼世界在2024年底提高了年票價格；根據有線電視新聞網(CNN)報道，迪士尼世界頂級年票的價格上漲了100元；其它三種通行證的價格則上漲了30元至80元不等。

根據WKRN報道，到2024年底，迪士尼樂園的年票的價格則分別上漲了6%至20%不等。

而像是「米奇的Not-So-Scary Halloween Party」等特別活動的價格也上漲，進一步把參與的機會，限制給那些能夠負擔得起高昂費用的人。

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