夏威夷度假太傷荷包 可考慮這3個平價地點

夏威夷威基基海灘。Image by Michelle Pitzel from Pixabay

度假天堂夏威夷 的旅館費漲到太傷荷包的程度，喜歡陽光沙灘和翠綠美景的人，可到哪些地方「平價替代」？且聽專家一一道來。

根據Collections of Waikiki的最新資料，到夏威夷度假一周的費用如下：

──單人住簡易旅館：1000元

──單人住普通旅館：2000元

──兩人住豪華旅館：5000元

──一家四口住普通旅館：1.3萬元

上列均價可能包括機票 、住宿、三餐和租車。在通膨和遊客過多雙重因素影響下，遠行度假的費用不斷往上攀升，和夏威夷同樣可欣賞日出和夕陽美景，但更便宜的度假勝地也有，若要省錢，專家建議考慮：

饒富歷史的坎昆有美麗的沙灘和蔚藍的海洋，向來受到度假客的青睞，加上它終年熱帶氣候和諸多精采好玩的去處，近年來更成為旅遊熱點。雖然也要搭機才能前往，它的價錢比起夏威夷來，還是便宜。根據ChampionTraveler，度假一周單人行均價1116元，雙人行2004元，一家四口3758元。

二、波多黎各（Puerto Rico）

波多黎各在加勒比海東北部，距離邁阿密約1000哩，要夜生活、寧靜海灘、層層瀑布和熱帶雨林，它一應俱全，為現代人的度假生活提供「最佳平衡。」對美國人來講，它是加勒比海地區最便宜的地方，還有，不用護照就可往訪。 PuertoRico.com網站說，單人前去度假七天，約需1500元，兩人2300元。

三、大溪地（Tahiti）

法屬波里尼西亞群島當中的大溪地，是很多人夢寐以求的度假勝地，黑色沙灘、環礁湖、瀑布、火山和絕色美景，但路途遙遠，光是機票前，可能就所費不貲。要省錢，也不是沒有辦法：可挑12─2月淡季前去，溫度仍有80幾度，Islands.com網站說，不住旅舍改住Airbnb 民宿，每晚60─150元。網路上搜尋，可找到「包機票、轉機、住宿、每日早餐加幾個晚餐」的七天優惠價，通常每人在2500─3500元之間。