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預防「旅行者腹瀉」 遊遍41國醫生：養成4關鍵習慣

編譯周靜芝/即時報導
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一般人出國往往傾向避免吃當地食物、冰塊、沙拉、肉類和魚類，但關鍵在於養成4項重要的手部衛生習慣，可大幅降低染上「旅行者腹瀉」的風險。示意圖。Image by Mircea Iancu from Pixabay
一般人出國往往傾向避免吃當地食物、冰塊、沙拉、肉類和魚類，但關鍵在於養成4項重要的手部衛生習慣，可大幅降低染上「旅行者腹瀉」的風險。示意圖。Image by Mircea Iancu from Pixabay

一對熱愛旅行的醫生夫婦分享了專業建議，有助避免可能毀掉整趟旅程的常見疾病：「旅行者腹瀉」（traveller's diarrhoea）。

每日郵報報導，對許多熱愛旅行者來說，品嘗當地美食是出國旅遊一大重點，但這也可能帶來令人不快的副作用：胃部不適與頻繁腹瀉。據曾駕駛房車遊歷41國的梅芙（Méabh）與丹尼（Danny）醫生表示，他們「很少」生病，只要遵循一些簡單的衛生原則，就可安心享用當地美食。

在最近一段已獲逾2400萬次瀏覽的IG影片中，這對夫婦表示，遊客可透過採取一些關鍵預防措施安全地享受當在地美食。一般人出國往往傾向避免吃當地食物、冰塊、沙拉、肉類和魚類，但他們認為，關鍵在於養成4項重要的手部衛生習慣，可大幅降低染上「旅行者腹瀉」的風險。

首先，梅芙與丹尼強調，要信任在地人，建議遊客選擇本地顧客多的餐廳，這通常代表衛生與食物新鮮。

其次，他們建議在每餐前洗手，這是預防攝入有害細菌的簡單有效方法。

第三個建議是，吃飯時不要觸摸手機或錢，因為上面的細菌，容易傳播至食物。

最後，兩人強調攜帶乾洗手液的重要，因為可在沒有肥皂和水的情況下使用，尤其是在偏遠地區。

他們總結說，不要被一些老生常談嚇倒。勤洗手、品嘗當地食物，享受旅行的樂趣，「但如果真的生病了，最好去看醫生」。

梅芙與丹尼提醒遊客，要意識到食用衛生條件差的食物總是有風險，他們的手部衛生建議並不能預防旅行期間其他不相關的疾病。

在網友留言中，有人分享說，喜歡他們對這個問題有不同的建議，他也喜歡吃當地食物，「至今從未發生嚴重問題」。

另一人表示，他也是這樣做，會在人多的地方用餐，並服用益生菌以防萬一。還有人說，他從小經常旅行，一直被教導：在人多的地方用餐，不要點最貴的菜；這些菜不常被點，但因食材昂貴，餐廳會盡可能延長期限，也因此更容易變質。

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