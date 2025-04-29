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少了加拿大遊客的國家公園 旅館意外好訂了

編譯俞仲慈／即時報導
黃石國家公園北入口處的標誌。美聯社
黃石國家公園北入口處的標誌。美聯社

每年夏季旅遊旺季，全國各地的國家公園訂房總是一房難求，不過今年例外，因為川普政府對加拿大徵收高關稅，還要併吞北方鄰國為第51州，大大降低加國民眾赴美旅行的意願，讓訂房變得相較容易。

根據「國家公園旅行者」(National Parks Traveler)報導，日益緊繃的政治摩擦、經濟不確定性加上移民焦慮等諸多因素，已經迫使加拿大主要出版商暫停發行美國旅遊相關書籍。 

黃石國家公園住宿數位行銷(Digital Marketing at Yellowstone National Park Lodges)總監內門特(Mike Knetemann)表示：「加拿大遊客人數減少，取消訂房的數量增加。」並透露早在2月初就出現旅客取消訂房的現象。

住宿數位行銷是全美國家公園系統最大特許經營商Xanterra Travel Collections旗下企業，在大峽谷(Grand Canyon)、冰川(Glacier)、洛磯山(Rocky Mountain)和黃石國家公園(Yellowstone National Park)以及拉什莫爾山國家紀念公園(Mount Rushmore National Memorial)負責經營旅宿和商店。

 根據美國海關和邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection)統計，今年3月約有890萬人從加拿大入境美國，與2024年同月940萬人相比，明顯減少。

旅遊經濟學(Tourism Economics)2月報告預測，一旦國際貿易戰局勢升高，今年美國旅遊損失恐達到220億元，更糟的是國務卿魯比歐(Marco Rubio)最近在專欄發表文章宣稱「訪美絕非權利」的言論更是重創美國旅遊形象。 

至於國內旅遊尚未受到重大影響，大霧山、黃石與大峽谷等國家公園依然吸引許多國內遊客的濃厚興趣，不過有旅遊官員警告，如果國際市場持續低迷，甚至遭遇經濟衰退，2025年夏季旅遊業成長可能趨緩。

黃石國家公園旅館市場暨行銷總監沃頓(Todd Walton)表示：「我們發現春夏兩季的滿房略有延後趨勢。」並透露截至3月中旬止，黃石公園與大峽谷兩側的旅館在七月國慶連假期間仍有空房。

國家公園向來是國內旅遊的必遊之地，如今面臨外國遊客減少，就連黃金連假的訂房也延長期限，國人若要訂房可得好好把握機會。

加拿大 邊境 黃石公園

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