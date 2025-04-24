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真實身分證5/7上路 搭機旅客做好這3項準備

編譯周靜芝/即時報導
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圖為旅客在佛州奧蘭多機場排隊通過安檢。美聯社
圖為旅客在佛州奧蘭多機場排隊通過安檢。美聯社

再過兩星期，國土安全部（DHS）的「真實身分證」（Real ID）規定將正式上路，屆時全美各地旅客將面臨大規模的改變。

雅虎新聞網站報導，雖然DHS堅持旅客必須出示符合ReaL ID的駕照或其他聯邦認可的身分證明（如護照）才能通過運輸安全管理局（TSA）的檢查，但新的資訊揭示一個可能的選擇，可讓許多旅客免於被擋下。

DHS官方說法很嚴格：如果旅客出示的身分證件不符合Real ID標準，可能會面臨延誤、額外安檢，以及可能不被允許進入安檢站，沒有其他可接受的替代方案。

儘管如此，在現場TSA人員卻聽到了不同說法，TSA網站的一項條款稱：尚未持有Real ID或其他TSA可接受的身分證件旅客將面臨延誤、額外安檢，以及可能不被允許進入安檢站，其中包括預先安檢計畫（PreCheck）的旅客。

這與DHS發表的聲明不同，表示這些旅客的身分經確認後將允許搭機；但他們將接受「SSSS」待遇 (Secondary Security Screening Selection)。SSSS會讓旅客受到更嚴格、更長時間的檢查，或許可以通過，但並不容易、也無法保證。

旅客更大的顧慮是，即時持有適當文件仍可能面臨延誤。TSA將重新分配人力來處理不符規定的旅客，其他人的排隊時間便會延長；這是骨牌效應：更多的二次安檢 = 更少的可用人力 = 更長的等待時間。

5月7日對於旅客與TSA人員，都是一個新的挑戰。旅遊專家和業內人士都敦促民眾，如果選在當周搭乘飛機，要格外小心謹慎：

- 提早抵達，即使有TSA預先安檢計畫或快速身分證件查驗（CLEAR）。

- 確實檢查身分證件，駕照上需有金星符號，或持有聯邦認可的替代證件。

- 做好延誤和混亂的準備，尤其是在較大的機場。

Real ID的施行迫在眼前，即使是準備充分的旅客，也可能受到波及。TSA是否會完全拒絕不符合規定的旅客登機，目前仍不清楚。TSA和DHS之間的含糊措辭，不僅給旅客帶來困惑，也給負責執行的TSA人員造成困擾。

一切要等5月7日才能確知Real ID執法的全面影響，在此之前，旅客能做的就是留意資訊、提早行動並做好準備。

國土安全部 雅虎 護照

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