郵輪罹腸胃病者激增 傳染病專家：用這2招自保

郵輪。Image by Toni Paul from Pixabay

根據國際郵輪 協會(CLIA)的統計,郵輪業持續成長,船隻愈來愈大、設施愈來愈炫,預估2025年,將有約3710萬名旅客搭乘。有線電視新聞網(CNN)報導,郵輪業另一個不光彩的數字卻同樣在上升,據美國疾病管制與預防中心(CDC )的最新數據,2024年是十多年來郵輪上腸胃疾病爆發最嚴重的一年。

海上諾羅病毒

CDC資料顯示,2024年海上爆發的腸胃病多與高傳染性的諾羅病毒有關,僅在12月,就有5艘郵輪、數百名旅客出現症狀。諾羅病毒長期以來都與郵輪有密切關係,因病毒易在密閉、人群聚集的環境中傳播。傳染病專家沙夫奈(William Schaffner)說,諾羅病毒因此也被稱為「郵輪病毒」。

沙夫奈表示,諾羅病毒只需極少的量便能感染,可以在環境表面存活數天甚至一周,如果將手放在受污染的表面上、接觸口腔,便會造成感染。他說,諾羅病毒往往會在冬季達到高峰,且因季節不同,發病率強度也有區別。

CDC也指出,在郵輪上發現並報告疾病爆發的速度比在陸地更快。根據CDC資料,美國每年平均約有1900萬至2100萬人感染諾羅病毒。

儘管如此,但2024年9月在皇家 加勒比的海洋燦爛號(Radiance of the Seas)上爆發的腸胃疾病則是由沙門氏桿菌食物中毒所引起的。此外,銀海郵輪銀星號(Silver Nova)春季傳出的疫情是由大腸桿菌所致,而皇家加勒比的海洋魅麗號(Allure of the Seas)5月航程上的腸胃疾病原因仍不明。

在船上保持健康

CDC發言人建議出現腸胃病症狀的郵輪旅客,立即報告病情,並遵循醫護人員的指示,協助限制感染傳播;此外,建議旅客勤洗手,尤其是如廁後及飲食前。

郵輪業者雖也以採取措施加強控制疫情,從隔離有症狀的旅客和船員,到增加受影響船隻的清潔與消毒。但沙夫奈表示,由於諾羅病毒具有極高傳染性,很可能會突破郵輪公司的防範措施。

對正準備搭乘郵輪的旅客,沙夫奈的建議是:第一,如果有任何不適,應留在家裡,重新改訂日後的郵輪旅程;第二,仔細留意郵輪上所有衛生指示,尤其要注意手部衛生。他說,肥皂和水比使用一般的消毒濕紙巾或洗手液更好,因為酒精對諾羅病毒不具太大功效。