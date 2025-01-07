郵輪罹腸胃病者激增 傳染病專家：用這2招自保

郵輪。Image by Toni Paul from Pixabay

根據國際郵輪 協會（CLIA）的統計，郵輪業持續成長，船隻愈來愈大、設施愈來愈炫，預估2025年，將有約3710萬名旅客搭乘。有線電視新聞網（CNN）報導，郵輪業另一個不光彩的數字卻同樣在上升，據美國疾病管制與預防中心（CDC ）的最新數據，2024年是十多年來郵輪上腸胃疾病爆發最嚴重的一年。

海上諾羅病毒

CDC資料顯示，2024年海上爆發的腸胃病多與高傳染性的諾羅病毒有關，僅在12月，就有5艘郵輪、數百名旅客出現症狀。諾羅病毒長期以來都與郵輪有密切關係，因病毒易在密閉、人群聚集的環境中傳播。傳染病專家沙夫奈（William Schaffner）說，諾羅病毒因此也被稱為「郵輪病毒」。

沙夫奈表示，諾羅病毒只需極少的量便能感染，可以在環境表面存活數天甚至一周，如果將手放在受污染的表面上、接觸口腔，便會造成感染。他說，諾羅病毒往往會在冬季達到高峰，且因季節不同，發病率強度也有區別。

CDC也指出，在郵輪上發現並報告疾病爆發的速度比在陸地更快。根據CDC資料，美國每年平均約有1900萬至2100萬人感染諾羅病毒。

儘管如此，但2024年9月在皇家 加勒比的海洋燦爛號（Radiance of the Seas）上爆發的腸胃疾病則是由沙門氏桿菌食物中毒所引起的。此外，銀海郵輪銀星號（Silver Nova）春季傳出的疫情是由大腸桿菌所致，而皇家加勒比的海洋魅麗號（Allure of the Seas）5月航程上的腸胃疾病原因仍不明。

在船上保持健康

CDC發言人建議出現腸胃病症狀的郵輪旅客，立即報告病情，並遵循醫護人員的指示，協助限制感染傳播；此外，建議旅客勤洗手，尤其是如廁後及飲食前。

郵輪業者雖也以採取措施加強控制疫情，從隔離有症狀的旅客和船員，到增加受影響船隻的清潔與消毒。但沙夫奈表示，由於諾羅病毒具有極高傳染性，很可能會突破郵輪公司的防範措施。

對正準備搭乘郵輪的旅客，沙夫奈的建議是：第一，如果有任何不適，應留在家裡，重新改訂日後的郵輪旅程；第二，仔細留意郵輪上所有衛生指示，尤其要注意手部衛生。他說，肥皂和水比使用一般的消毒濕紙巾或洗手液更好，因為酒精對諾羅病毒不具太大功效。