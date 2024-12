搭長途飛機累翻天 網推「帶2搭機神物」：舒服太多

網友推薦兩大搭機神物。示意圖,非新聞當事者。(取材自pexels.com@Joan Costa)

搭乘長途飛機相當勞累,尤其是對於搭乘經濟艙的乘客而言,更是舟車勞頓。有在美國工作的中國網友一年頻繁往返美國和中國之間,他向其他人尋求「搭機好物」,有人推薦「壓力襪及充氣腳墊」,並且要盡量選擇空間稍微大一點的座位,或是靠走廊的位子,整體而言會舒服很多。

一位中國網友在小紅書 貼文分享了自己一年內頻繁搭乘國際航班的經歷,他提到從去年開始,每年都至少回中國兩次,今年更是在5月和8月回國兩次,年底會再次回國過年。

他表示,長途飛行讓人感到疲憊,每次回美後都需要很長時間才能恢復,但由於家中有老人需要照顧和陪伴,他仍選擇頻繁回國。他也向大家尋求建議,希望能獲得一些可以緩解長時間飛行疲勞的好物推薦。

其他人留言「買壓力襪、買充氣腳墊,盡量選大一點的座位,或至少走廊位,我搭十幾個小時,有了這兩個神器真的舒服太多」、「先去夏威夷住7天,再去日本住7天,然後回國應該不累了吧」、「我回去最怕的也是窩在座位上十幾個小時不得動彈的那個煎熬過程,但是只能買得起經濟艙,沒辦法。所以我會下載一些播客來聽。帶兩本書,一本喜歡看的,一本不喜歡看的。喜歡看的在清醒的時候打發時間,然後難看的一本放著不好睡覺又得睡覺的時候,當助眠神器,一看就想睡」。

不少人也有長途往返的經驗,留言「我也一樣。母親突然離世後,我越發後悔在她生前沒有多回去陪伴。以前總覺得父母會一直在家裡等我,可是事實告訴我,和親人相處的時間越來越少了。珍惜眼前人,現在我每年都回國兩次,探望越來越蒼老的父親,狐朋狗友靠邊站,我就在家陪我爸吃飯」、「昨晚剛回來,今年第二次回國,上次是過年,也是想陪爸媽,只待了一周,但是是高品質陪伴。就是想弱化我們之間的距離感,讓他們覺得其實在北美打工跟在北上廣沒啥大區別,十幾個小時的飛機而已。推薦你穿壓力襪,我這次第一次穿,簡直救命了,腿完全不腫了」。

We independently select all products and services. if you click through links we provide, we may earn a commission.