搭長途飛機累翻天 網推「帶2搭機神物」：舒服太多

網友推薦兩大搭機神物。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Joan Costa）

搭乘長途飛機相當勞累，尤其是對於搭乘經濟艙的乘客而言，更是舟車勞頓。有在美國工作的中國網友一年頻繁往返美國和中國之間，他向其他人尋求「搭機好物」，有人推薦「壓力襪及充氣腳墊」，並且要盡量選擇空間稍微大一點的座位，或是靠走廊的位子，整體而言會舒服很多。

一位中國網友在小紅書 貼文分享了自己一年內頻繁搭乘國際航班的經歷，他提到從去年開始，每年都至少回中國兩次，今年更是在5月和8月回國兩次，年底會再次回國過年。

他表示，長途飛行讓人感到疲憊，每次回美後都需要很長時間才能恢復，但由於家中有老人需要照顧和陪伴，他仍選擇頻繁回國。他也向大家尋求建議，希望能獲得一些可以緩解長時間飛行疲勞的好物推薦。

其他人留言「買壓力襪、買充氣腳墊，盡量選大一點的座位，或至少走廊位，我搭十幾個小時，有了這兩個神器真的舒服太多」、「先去夏威夷住7天，再去日本住7天，然後回國應該不累了吧」、「我回去最怕的也是窩在座位上十幾個小時不得動彈的那個煎熬過程，但是只能買得起經濟艙，沒辦法。所以我會下載一些播客來聽。帶兩本書，一本喜歡看的，一本不喜歡看的。喜歡看的在清醒的時候打發時間，然後難看的一本放著不好睡覺又得睡覺的時候，當助眠神器，一看就想睡」。

不少人也有長途往返的經驗，留言「我也一樣。母親突然離世後，我越發後悔在她生前沒有多回去陪伴。以前總覺得父母會一直在家裡等我，可是事實告訴我，和親人相處的時間越來越少了。珍惜眼前人，現在我每年都回國兩次，探望越來越蒼老的父親，狐朋狗友靠邊站，我就在家陪我爸吃飯」、「昨晚剛回來，今年第二次回國，上次是過年，也是想陪爸媽，只待了一周，但是是高品質陪伴。就是想弱化我們之間的距離感，讓他們覺得其實在北美打工跟在北上廣沒啥大區別，十幾個小時的飛機而已。推薦你穿壓力襪，我這次第一次穿，簡直救命了，腿完全不腫了」。

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