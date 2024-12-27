搭長途飛機累翻天 網推「帶2搭機神物」：舒服太多
搭乘長途飛機相當勞累，尤其是對於搭乘經濟艙的乘客而言，更是舟車勞頓。有在美國工作的中國網友一年頻繁往返美國和中國之間，他向其他人尋求「搭機好物」，有人推薦「壓力襪及充氣腳墊」，並且要盡量選擇空間稍微大一點的座位，或是靠走廊的位子，整體而言會舒服很多。
一位中國網友在小紅書貼文分享了自己一年內頻繁搭乘國際航班的經歷，他提到從去年開始，每年都至少回中國兩次，今年更是在5月和8月回國兩次，年底會再次回國過年。
他表示，長途飛行讓人感到疲憊，每次回美後都需要很長時間才能恢復，但由於家中有老人需要照顧和陪伴，他仍選擇頻繁回國。他也向大家尋求建議，希望能獲得一些可以緩解長時間飛行疲勞的好物推薦。
其他人留言「買壓力襪、買充氣腳墊，盡量選大一點的座位，或至少走廊位，我搭十幾個小時，有了這兩個神器真的舒服太多」、「先去夏威夷住7天，再去日本住7天，然後回國應該不累了吧」、「我回去最怕的也是窩在座位上十幾個小時不得動彈的那個煎熬過程，但是只能買得起經濟艙，沒辦法。所以我會下載一些播客來聽。帶兩本書，一本喜歡看的，一本不喜歡看的。喜歡看的在清醒的時候打發時間，然後難看的一本放著不好睡覺又得睡覺的時候，當助眠神器，一看就想睡」。
不少人也有長途往返的經驗，留言「我也一樣。母親突然離世後，我越發後悔在她生前沒有多回去陪伴。以前總覺得父母會一直在家裡等我，可是事實告訴我，和親人相處的時間越來越少了。珍惜眼前人，現在我每年都回國兩次，探望越來越蒼老的父親，狐朋狗友靠邊站，我就在家陪我爸吃飯」、「昨晚剛回來，今年第二次回國，上次是過年，也是想陪爸媽，只待了一周，但是是高品質陪伴。就是想弱化我們之間的距離感，讓他們覺得其實在北美打工跟在北上廣沒啥大區別，十幾個小時的飛機而已。推薦你穿壓力襪，我這次第一次穿，簡直救命了，腿完全不腫了」。
We independently select all products and services. if you click through links we provide, we may earn a commission.
上一則
FB留言