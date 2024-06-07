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迪士尼最新遊樂設施「公主與青蛙」6月28日啟用

編譯周靜芝 / 即時報導
迪士尼電影「公主與青蛙」（The Princess and the Frog）情節打造的全新遊樂設施「蒂安娜河口探險之旅」（Tiana's Bayou Adventure），將於6月28日在佛州奧蘭多的迪士尼世界度假區啟用。美聯社
迪士尼電影「公主與青蛙」（The Princess and the Frog）情節打造的全新遊樂設施「蒂安娜河口探險之旅」（Tiana's Bayou Adventure），將於6月28日在佛州奧蘭多的迪士尼世界度假區啟用。美聯社

根據迪士尼電影「公主與青蛙」（The Princess and the Frog）情節打造的全新遊樂設施「蒂安娜河口探險之旅」（Tiana's Bayou Adventure），將於6月28日在佛州奧蘭多的迪士尼世界度假區啟用。「早安美國」（GMA）報導，此一消息是上月12日在「美國偶像」（American Idol）節目中公布的；在此之前，由為電影中歐迪媽媽（Mama Odie）配音的演員珍妮佛·路易斯（Jenifer Lewis）演唱了「公主與青蛙」中的歌曲「Dig A Little Deeper」。

迪士尼樂園部落格上的一篇文章描述了這個全新的景點：遊客將與蒂安娜公主一起踏上河口探險之旅，她正準備在Mardi Gras狂歡節期間舉辦一場獨一無二的慶祝活動，歡迎所有人的到來；沿途將可看到熟悉的面孔，認識些新朋友，在穿過河口後，進入蒂安娜故事的下一個篇章。

此外，電影中來自河口小動物的原創音樂與一些耳熟能詳的歌曲，也將在充滿樂趣、驚奇的新遊樂設施中扮演重要角色；還有更多的沈浸式體驗，包括驚悚地從50英尺高處墜落等。

加州迪士尼樂園的「蒂安娜河口探險之旅」也將於今年稍晚啟用。

迪士尼早在2020年便宣布，迪士尼樂園與迪士尼世界度假區的「飛濺山」（Splash Mountain）將以「公主與青蛙」的故事為主題重新設計。

「飛濺山」先前是以動畫真人音樂劇「南方之歌」（The Song of the South）中的角色為特點。這部電影於1946年上映，因涉及對非裔的種族歧視與攻擊性描述，以及對19世紀南方文化的曲解而備受爭議。

準備改為「蒂安娜河口探險之旅」並以紐奧良風情為背景後，迪士尼的設計團隊不時前往紐奧良與路易斯安納州考察與收集資料，以使這項遊樂設施能充分呈現「爵士樂之都」精髓及當地的風土民情。

圖為在佛州迪士尼工作人員持續在全新遊樂設施「蒂安娜河口探險之旅」（Tiana's...
圖為在佛州迪士尼工作人員持續在全新遊樂設施「蒂安娜河口探險之旅」（Tiana's Bayou Adventure）工作。美聯社

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