迪士尼最新遊樂設施「公主與青蛙」6月28日啟用

根據迪士尼 電影「公主與青蛙」(The Princess and the Frog)情節打造的全新遊樂設施「蒂安娜河口探險之旅」(Tiana's Bayou Adventure),將於6月28日在佛州奧蘭多的迪士尼世界度假區啟用。「早安美國」(GMA)報導,此一消息是上月12日在「美國偶像」(American Idol)節目中公布的;在此之前,由為電影中歐迪媽媽(Mama Odie)配音的演員珍妮佛·路易斯(Jenifer Lewis)演唱了「公主與青蛙」中的歌曲「Dig A Little Deeper」。

迪士尼樂園部落格上的一篇文章描述了這個全新的景點:遊客將與蒂安娜公主一起踏上河口探險之旅,她正準備在Mardi Gras狂歡節期間舉辦一場獨一無二的慶祝活動,歡迎所有人的到來;沿途將可看到熟悉的面孔,認識些新朋友,在穿過河口後,進入蒂安娜故事的下一個篇章。

此外,電影中來自河口小動物的原創音樂與一些耳熟能詳的歌曲,也將在充滿樂趣、驚奇的新遊樂設施中扮演重要角色;還有更多的沈浸式體驗,包括驚悚地從50英尺高處墜落等。

加州 迪士尼樂園的「蒂安娜河口探險之旅」也將於今年稍晚啟用。

迪士尼早在2020年便宣布,迪士尼樂園與迪士尼世界度假區的「飛濺山」(Splash Mountain)將以「公主與青蛙」的故事為主題重新設計。

「飛濺山」先前是以動畫真人音樂劇「南方之歌」(The Song of the South)中的角色為特點。這部電影於1946年上映,因涉及對非裔的種族歧視 與攻擊性描述,以及對19世紀南方文化的曲解而備受爭議。