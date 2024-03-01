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懷孕26周 她搭郵輪遭拒且不退款

編譯徐薏茹／即時報導
孕婦。Photo by Anastasiia Chepinska on Unsplash
孕婦。Photo by Anastasiia Chepinska on Unsplash

澳洲廣播公司9News報導，嘉年華郵輪(Carnival)一名乘客因懷孕26周被禁止登船，該名乘客的票由其母親預訂，母親稱郵輪公司拒絕退款。

羅賓·貝茨(Robyn Betts)為女兒凱莉·法靈頓(Kaylee Farrington)預訂澳洲布里斯本的三日嘉年華魯米諾薩號(Carnival Luminosa)郵輪之旅，然而，法靈頓因懷孕超過24周被拒絕登船，因違反嘉年華郵輪的運輸條款。

法靈頓告訴9News：「一般可能會以為郵輪和航空的規則是一樣的。」關於懷孕乘客的政策，各家航空公司不同，但大多數航空公司允許懷孕36周前的乘客搭乘飛機，有些航空公司要求須提供醫生證明。

法靈頓表示她的產科醫生已經為她證明安全，但仍被拒絕登船，她說郵輪公司在預訂時未告知這項政策。

貝茨表示她為這趟郵輪之旅花了2000澳元(約1300元)，但嘉年華公司告訴她無法退款，「我們幾乎覺得這是對孕婦的歧視。」

據9News報導，另一名被稱為瓦爾蓋塞女士(Mrs. Varghese)的乘客也因懷孕超過24周被拒絕登上同一艘郵輪。

嘉年華告訴9News，乘客被拒絕登船是「為了確保母親與其未出生孩子的安全和福祉。郵輪沒有配備處理產前和早產嬰兒護理的設施，嘉年華網站和郵輪合約中都列出了該政策。」

根據嘉年華運輸條款的6D條款(Clause 6D)，如果乘客在出航時懷孕24周或24周以上，嘉年華公司保留拒絕登船及取消預訂的權利，不予退款。

根據Cruise Critic網站的資訊，由於擔心潛在的妊娠併發症及早產的可能性，郵輪公司實施嚴格的懷孕政策，限制在第三孕期的孕婦出遊。除了少數例外，這些郵輪公司在航行期間的任何時候都不會接受懷孕進入第24周的乘客登船。

不過，許多河上郵輪如Avalon、Uniworld、Viking、AmaWaterways並未實行相同的政策，因為河上郵輪接近陸地和陸地醫療設施，因此是否登上河輪的決定由孕婦和其醫師來判斷。

澳洲 華郵 併發症

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