我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

輝瑞宣布新冠用藥Paxlovid 從每療程530元漲至1390元

黑色星期一歷史重演？今昔對照1相似點令人發毛

搭船度假需求高 郵輪票價持續上漲

編譯周靜芝 / 綜合報導
後疫情時代全球旅遊需求大爆發，搭乘郵輪出行熱潮有捲土重來之勢，票價也跟著水漲船高。Getty Images
後疫情時代全球旅遊需求大爆發，搭乘郵輪出行熱潮有捲土重來之勢，票價也跟著水漲船高。Getty Images

隨著後疫情時代全球旅遊需求大爆發，搭乘郵輪出行熱潮有捲土重來之勢，票價也跟著水漲船高。

嘉年華（Carnival）和皇家加勒比海（Royal Caribbean）等郵輪公司紛紛將部分票價調漲至高於疫情前的水準，並表示可能還會進一步提高，即使外界已知他們疫情前的獲利數字。

根據旅遊網站Tripadvisor所屬郵輪評價網站Cruise Critic的數據，今年 12月加勒比海地區五晚郵輪的平均價格為736元，比去年同期的平均價格高約37%。與疫情摧毀郵輪業前的2019年相比，12月份的票價上漲了43%。

嘉年華郵輪公司執行長溫斯坦（Josh Weinstein）在9月底與華爾街分析師的電話會議上表示，今年第三季每日每名乘客的淨收入創下歷史新高。

嘉年華郵輪的高層在電話會議上也指出，勞動力、食品和燃料成本的持續上漲，讓擁有多個主要郵輪品牌的該公司在調漲2024年定價上處於有利的位置。

嘉年華郵輪在提供給全國廣播公司商業頻道CNBC的聲明中說，該公司已提供了比陸地度假選擇高出25%至50%的價值，也看到縮小此一差距的「充分空間」。

Cruise Critic網站資深編輯桑德斯（Aaron Saunders）指出，推動郵輪價格飆升的部分原因是與高漲的機票價格相比較。據票價追蹤網站Hopper對8月份的統計，隨著通膨飆升，機票價格也到達天價，國際機票價格比2019年上漲了26%。

桑德斯說，由於旅客面臨著整個旅遊業成本上升的問題，考量郵輪通常包括餐飲和娛樂等額外設施，消費者很可能會傾向選擇郵輪旅遊。他說，這種需求是由「老鳥級」的郵輪旅客和首次搭乘者共同推波助瀾的結果，該行業從來沒有出現過這般榮景。即便如此，桑德斯認為，高票價時代可能還會持續下去。

郵輪 疫情 華郵 桑德斯 華爾街

上一則

第一本就選中「天書」 加州讀書會28年後終於讀完它

下一則

比爾蓋茲包下米其林餐廳 313元大餐一口未碰只喝健怡可樂

熱門新聞

醬油是華人、乃至亞裔飲食文化中不可或缺的調味聖品。Getty Images

醬油開封後要不要冷藏？醬油大廠給出答案

2023-10-10 09:42
知名慈善家查克·費尼（左）日前在他舊金山租來的公寓裡過世，享年92 歲。取自Cornell University

匿名捐出75億元畢生財富 他在租來的公寓去世

2023-10-17 10:05
喜歡到好市多(Costco)撿便宜的常客，除了各種雜貨的優惠，還有一項很容易被忽略的計畫，而這可能是最能充份發揮價值的優惠之一。美聯社

快回家找舊電子產品 好市多等零售商推出舊電器換禮卡

2023-10-17 13:16
Photo by Andre Taissin on Unsplash

不為買房或車 美國人現在儲蓄的最大目標竟是...

2023-10-12 13:08
Rubbermaid Reveal電動清潔刷。圖取自Amazon

清潔磁磚、縫隙省力效率高 電動刷兩萬人愛

2023-10-12 12:28
Image by Tumisu from Pixabay

你的收入低但有退休帳戶？ 2027年起政府將幫你存錢

2023-10-16 13:08

超人氣

更多 >
30年房貸利率達8% 2000年來最高…道指重挫332

30年房貸利率達8% 2000年來最高…道指重挫332
紐約8非裔持槍闖法拉盛民宅搶劫 華男胸部中彈危殆

紐約8非裔持槍闖法拉盛民宅搶劫 華男胸部中彈危殆
2原因讓全美「家庭財富」大增 增幅創30年紀錄

2原因讓全美「家庭財富」大增 增幅創30年紀錄
深夜房門響 女子開門中彈 華人目擊嚇壞

深夜房門響 女子開門中彈 華人目擊嚇壞
在地鐵站被推一把…曼哈頓女撞上行駛中列車 重傷危殆

在地鐵站被推一把…曼哈頓女撞上行駛中列車 重傷危殆