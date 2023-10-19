搭船度假需求高 郵輪票價持續上漲

後疫情時代全球旅遊需求大爆發，搭乘郵輪出行熱潮有捲土重來之勢，票價也跟著水漲船高。Getty Images

隨著後疫情 時代全球旅遊需求大爆發，搭乘郵輪 出行熱潮有捲土重來之勢，票價也跟著水漲船高。

嘉年華（Carnival）和皇家加勒比海（Royal Caribbean）等郵輪公司紛紛將部分票價調漲至高於疫情前的水準，並表示可能還會進一步提高，即使外界已知他們疫情前的獲利數字。

根據旅遊網站Tripadvisor所屬郵輪評價網站Cruise Critic的數據，今年 12月加勒比海地區五晚郵輪的平均價格為736元，比去年同期的平均價格高約37%。與疫情摧毀郵輪業前的2019年相比，12月份的票價上漲了43%。

嘉年華郵 輪公司執行長溫斯坦（Josh Weinstein）在9月底與華爾街 分析師的電話會議上表示，今年第三季每日每名乘客的淨收入創下歷史新高。

嘉年華郵輪的高層在電話會議上也指出，勞動力、食品和燃料成本的持續上漲，讓擁有多個主要郵輪品牌的該公司在調漲2024年定價上處於有利的位置。

嘉年華郵輪在提供給全國廣播公司商業頻道CNBC的聲明中說，該公司已提供了比陸地度假選擇高出25%至50%的價值，也看到縮小此一差距的「充分空間」。

Cruise Critic網站資深編輯桑德斯 （Aaron Saunders）指出，推動郵輪價格飆升的部分原因是與高漲的機票價格相比較。據票價追蹤網站Hopper對8月份的統計，隨著通膨飆升，機票價格也到達天價，國際機票價格比2019年上漲了26%。

桑德斯說，由於旅客面臨著整個旅遊業成本上升的問題，考量郵輪通常包括餐飲和娛樂等額外設施，消費者很可能會傾向選擇郵輪旅遊。他說，這種需求是由「老鳥級」的郵輪旅客和首次搭乘者共同推波助瀾的結果，該行業從來沒有出現過這般榮景。即便如此，桑德斯認為，高票價時代可能還會持續下去。