秋季國內機票降價29% 預定年底行程手腳要快

專家表示，秋季的國內機票價格比夏季足足降了29%。Getty Images

機票價格正在大幅下降：專家表示，秋季的國內機票價格比夏季足足降了29%。

機票與訂房網站Hopper的經濟專家柏格（Haley Berg）在接受美國廣播公司（ABC News）訪問時表示，與夏季高峰期6、7、8月相比，每張機票大約便宜87元。伯格說，機票價格的下降，部分是由於季節性的變化，部分是因為國際旅遊的興盛。

柏格說，這是疫情 爆發後第一個完整的夏天，人們可以前往歐洲和亞洲，沒有異於平常的簽證 要求，也沒有與新冠肺炎 相關的測試要求；因此，許多去年和前幾年一直待在國內的遊客現在有了新的選擇，可以前往國外旅遊。

此一變化也是在國內航班取消比率減少的情況下發生的，今年夏天，航空公司通報的航班取消率低於2%，比起去年夏天有了明顯的改善。

計畫假期旅行

專家表示，距離以最優惠價格預訂假日旅遊的理想時間僅剩下幾周。柏格建議，現在就應該關注假日旅遊的機票價格，並在未來4至6周內預訂。如果打算在10月中旬之前預訂聖誕節 和感恩節的機票，在9月15日至10月15日之間的價格會最低。

如果認為年底假期的機票價格還是太貴，柏格說，她預期明年年初的價格會更便宜。她說，如果正考慮旅行，但預算 比較緊，現在就預訂吧；或者記住一月份，一月絕對是一年中旅行最便宜的時候。