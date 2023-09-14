計畫年底節日出遊？專家建議10月14日以前訂票

旅客在芝加哥歐海爾國際機場排隊等著通過安檢。美聯社

今年夏季旅遊特別旺，美國運輸安全管理局(TSA）報告指出，自國殤日假日以來，安檢次數已經達2.27億次；所以，儘管天氣仍然炎熱，樹葉也尚未變色，但專家建議，最好現在就開始計畫你下一場冒險之旅了。

來自芝加哥的珂特妮．波爾曼(Courtney Pohlman)，就是最好的例子；她在準備勞工 節的多明尼加共和國(Dominican Republic)之旅時，就順便把聖誕假期巴黎之旅的機票給一起訂好了。

波爾曼表示：「我正在找機票，它們很便宜。所以我就買了。」

訂票軟體業者Hopper的經濟學家海莉．伯格(Hayley Berg)就建議，最好在10月14日之前，就把年底重要旅行的機票給訂好。

「這是價格甜蜜點，」伯格指出，「你最好是感恩節和聖誕節 旅遊的票都先預定好，而不是只定感恩節的。我們通常會等太久才訂聖誕節的機票，並因此錯過了最優惠價格。」

機票價格近期一直呈現下滑趨勢，過去14個月中，有11個月都在降價。 根據Hopper的報告，勞動節期間國內航班平均來回票價為226元，比2022年減少了11%，比2019年下降20%；歐洲航班價格也有所下滑，平均費用約為1130元，比2022年低但高於2019年。

但伯格指出，今年接下來的國際機票價格會出現上漲。

「我們預計今年假期的國際機票價格，會高於疫情 前的水平，」伯格說，「所以，對那些習慣在假期出國玩的旅客，我們會建議，這次假期，或許可以考慮改成價格相對較便宜的國內或地區航線。」

專家建議，在找尋最優惠的價格時，要靈活安排旅行日期和目的地，避免在傳統旺季時訂票，並可以考慮查看附近的機場，好節省費用。