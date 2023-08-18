我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

智能手表95%表帶積聚有害細菌 2種材料較易帶菌

華人留學生搭Uber受重傷 舊金山華埠社區愛心捐款1萬7千元

旅行防扒手 隱藏式腰帶錢包讓你心安

編譯尤寶琪／即時報導
Image by cytis from Pixabay
Image by cytis from Pixabay

經驗豐富的旅行者都知道，正確的旅行配件，可決定一趟旅行的成敗，尤其是在錢包這方面，你需要一個能夠放得下現金、登機牌和護照的錢包，但同時還得注重防盜功能。

目前亞馬遜正在促銷的Shacke隱藏式旅行腰帶錢包(Shacke Hidden Travel Belt Wallet)，就能滿足你各方需求，除了能防止資訊外洩和扒手竊盜外，更有2500名旅客給了4.5星的好評，價格從25.99美元降至13.99美元。

這款旅行錢包配有一條帶子，讓你可以將皮包固定在腰帶上，將錢包塞在口袋或衣褲內，讓錢財不露白的同時，還可防止遭扒手盜走。

同時，Shacke旅行錢包除了有三個拉鍊口袋外，還防磁防射頻盜錄的 RFID 功能，讓你的重要信用卡、房卡甚至是身分證件等訊息，安全無虞；且錢包大小容量十足，可以容納您的護照和各種尺寸的貨幣

這款充滿了各種聰明小細節的旅行錢包，也讓許多使用者表示，用起來更感安全；一名剛從巴黎旅遊回來的使用者就表示：「這讓我們在享受假期的同時，也得到了想要的安心感，以後每次出差，我都會使用這個錢包。」

另一位使用者則說：「這正是當我去到一個不太安全的城市旅遊時，所需要的東西；這產品結構精良，配有黑色皮帶環；知道我的身分證件和錢都藏的很好，讓我感到很放心。」另一名用戶也表示，Shacke旅行錢包是出國旅行的必備品。

信用卡 亞馬遜 貨幣

上一則

她在同一公司工作74年 直到受不了塞車90歲退休

下一則

睡個好覺 專家教你調整枕頭數量和位置

延伸閱讀

經8大道匯款公司寄錢回家 布魯克林華女護照被註銷

經8大道匯款公司寄錢回家 布魯克林華女護照被註銷
護照申新積壓 衝擊美國人海外旅遊 成國務院最大危機

護照申新積壓 衝擊美國人海外旅遊 成國務院最大危機
護照申新積壓 國務院最大危機 民怨「來不及出門旅行」

護照申新積壓 國務院最大危機 民怨「來不及出門旅行」
英優先服務持BNO護照赴英港人 陸駐英使館：禍亂香港

英優先服務持BNO護照赴英港人 陸駐英使館：禍亂香港

熱門新聞

Image by Ahmad Ardity from Pixabay

這五個地方 避免用簽帳卡

2023-08-14 12:30
Image by S K from Pixabay

住家放現金 美國人最愛藏這五個地方

2023-08-17 12:42
雖然通貨膨脹有降溫趨勢，但許多美國人以「更聰明地購物」來節省荷包。Getty Images

美國人省錢少買 三種食品銷售大減

2023-08-11 10:12
絕大多數納稅人都知道退休之後可領取社安金的福利，但社安金的配偶福利(spousal benefit)則較少人知道。（Getty Images）

社安金有配偶福利 這四件事你可能不知道

2023-08-11 11:31
美國第三大連鎖超市克羅格(Kroger)。路透

美第三大超市將做這件顧客不愛的事 沃爾瑪等商家恐跟進

2023-08-15 12:45
罐裝沙丁魚富含鈣和維生素D，這兩種營養素對骨骼健康十分重要。Getty Images

罐頭沙丁魚對人體健康嗎？營養專家說好處多

2023-08-16 09:40

超人氣

更多 >
經8大道匯款公司寄錢回家 布魯克林華女護照被註銷

經8大道匯款公司寄錢回家 布魯克林華女護照被註銷
颶風若登陸加州84年首見 1939年艾爾科多納索來襲45死

颶風若登陸加州84年首見 1939年艾爾科多納索來襲45死
8種免費服務 讓你退休生活省錢又精彩

8種免費服務 讓你退休生活省錢又精彩
急墜750呎 身體斷兩半…男子曼哈頓酒店頂樓跳下身亡

急墜750呎 身體斷兩半…男子曼哈頓酒店頂樓跳下身亡
「不可能任務」北美失利 阿湯改變心意 再回去變影集？

「不可能任務」北美失利 阿湯改變心意 再回去變影集？