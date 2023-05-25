天然未受污染 佛州聖喬治島獲選全美最佳海灘

佛州聖喬治島州立公園海灘獲選2023年全美最佳海灘。美聯社

佛羅里達州一處綿延9英里長的白色沙灘，近日獲選為2023年「全美最佳海灘」。這是由一位號稱「海灘博士」（Dr. Beach）的大學教授所發布的年度排名，位於墨西哥 灣邊、全然未遭破壞的這片淨土成為他的首選。

這是佛州 國際大學地球環境系教授萊瑟曼（Stephen Leatherman）第33度對全美650個公共海灘進行評比，並照例在國殤日前後公布年度前十名單，也正式宣告夏天要開始了。

獲得最高榮譽的這片海灘，位於佛州聖喬治島（St George Island）州立公園 ，這不是它第一次出現在名單上；萊瑟曼說，今年它勝出的原因是，未經開發的自然風光、豐富的戶外活動，包括釣魚、游泳、皮划艇、騎自行車、露營，以及對觀星者來說無與倫比的夜空。

萊瑟曼接受美聯社採訪時說，那裡有許多吸引他想像力的東西，「是個田園詩般的地方」。

該公園佔地約2000英畝，位於聖喬治島的東邊，透過一座橋與陸地相連，橫跨阿帕拉契科拉灣（Apalachicola Bay），以牡蠣而聞名。島的另一邊有個小村莊、餐館、出租屋和汽車旅館，沒有太多其他東西；萊瑟曼說，在那裡人們可以享受文明與自然兩個世界中最好的部分，放眼望去只有數英里長、未遭破壞的海灘。

聖喬治島州立公園海灘勝出的原因是，未經開發的自然風光、豐富的戶外活動，以及對觀星者來說無與倫比的夜空。美聯社

聖喬治島數十年來飽受到熱帶風暴 襲擊，最近一次是2018年10月的颶風邁可（Hurricane Michael）。那場致命的五級風暴在墨西哥海灘西北方向約50英里處登陸，但衝擊力之強足以夷平聖喬治島眾多沙丘，並破壞公園設施。

2005年，由於風暴和海岸侵蝕，導致附近無人居住的小聖喬治島上一座153年歷史的燈塔倒塌，志願者打撈起22,000塊原磚、並在國家檔案館找到19世紀的建築圖紙後，該燈塔在主島上被重建，新的燈塔讓人們可以更容易登至頂部、欣賞360度海上美景。

佛州入選的第二座海灘是達尼丁（Dunedin）的卡拉迪島州立公園（Caladesi Island State Park），排名第四。它可以透過渡輪和私人船隻抵達，或從清水海灘（Clearwater Beach）步行到那裡，要視潮汐情況而定。萊瑟曼說，這裡的白色海灘由結晶石英沙組成，柔軟而舒適，吸引著人們倘佯在波光粼粼的清澈水域。

卡拉迪有木棧道、自然小徑可供健行，或以皮划艇穿越紅樹林，這裡是眾多魚類、鳥類和其他野生動物的棲息地。

以下是「海灘博士」選出的2023年全美前10名最佳海灘，其中夏威夷 最多、有三個上榜，佛州位居第二、有兩個。

1. 佛州聖喬治島州立公園

2. 夏威夷歐胡島杜克·卡哈納莫庫海灘（Duke Kahanamoku Beach）

3. 紐約南漢普頓（Southampton）庫柏斯海灘（Coopers Beach）

4. 佛州達尼丁卡拉迪島州立公園

5. 北卡羅來納州外灘布克斯頓（Buxton）的燈塔海灘（Lighthouse Beach）

6. 聖地亞哥科羅納多海灘（Coronado Beach）

7. 夏威夷茂伊島威雷亞海灘（Wailea Beach）

8. 南卡羅來納州基亞瓦島（Kiawah Island）海灘漫步者公園（Beachwalker Park）

9. 夏威夷考艾島波普海灘（Poipu Beach）

10. 麻州鱈魚角（Cape Cod）海岸警衛隊海灘（Coast Guard Beach）