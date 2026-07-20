Zara飄逸寬褲變奪命褲？重摔、骨折、破相…受害者喊下架

知名快時尚品牌Zara。（路透檔案照）

快時尚品牌Zara 近期推出一款售價45.9美元的「飄逸寬褲」（Flowy Wide Leg Pants），不料在社群媒體 掀起「安全恐慌」。大批女性消費者發文控訴，該褲款因褲腳過於寬大、長度拖地，走路時極易「自我絆倒」，網路更頻傳重摔、骨折、破相慘劇，被網友諷刺為「奪命褲」（Death Pants）。

這款長褲主打寬鬆涼爽的聚酯纖維材質，原是今夏熱銷單品，如今卻成為「跌倒代名詞」。根據《每日郵報》（Daily Mail）報導，英國時尚網紅史蒂芬妮（Stephanie）日前穿著這條寬褲出門也意外摔倒送醫；網紅皮爾斯（Jessica Pearce）與羅卡（Camila Ribera Roca）則分別上傳自己在車庫外、人行道摔得「面朝下」重摔水泥地及手肘流血的狼狽畫面。網友吉爾默（Holly Gilmer）更直言該產品應加註安全警示，因為她穿上後跌到膝蓋骨折，最後坐輪椅出院。

影片曝光後引發熱烈共鳴，不少受害者紛紛表示：「它讓我直接臉朝下摔在地鐵站月台上！」、「我買了兩種顏色、摔倒兩次，第二次還摔斷左手無名指」、「不敢相信竟然有人為這條褲子成立支援小組，它很好看，但絕對是一種安全危害」。

居住在多倫多的50歲婦人哥斯大（Ellin Costa）也出面哭訴慘痛經歷，驚呼「這條褲子差點要了我的命！」她因被褲腳絆倒，導致手腕骨折、手臂打石膏六周，太陽穴深層傷口甚至需用醫療膠水黏合。如今她半邊臉嚴重瘀青、留下永久疤痕，連配戴的眼鏡與蘋果手錶（Apple Watch）都當場砸碎，讓她憤怒要求品牌立刻將產品下架。對此，Zara目前尚未作出任何公開回應。

英國個人形象顧問錢伯斯（Clare Chambers）指出，寬褲雖是2026年夏季深受上班族歡迎的熱門穿搭，但英國《時尚時代》（Fashion Times）分析表示，這並非單一品牌的品質問題，而是「超寬、拖地」的設計本身就具備危險性。當褲腳過寬且長度觸地時，行進間雙腳極易互相糾纏而失去平衡，消費者穿著時務必多加留意。

值得注意的是，這款Zara寬褲並不是唯一可能造成人體傷害的時尚單品。報導也整理出過去多年來曾引發傷害的時尚穿搭，包括容易引發足底筋膜炎或滑倒的夾腳拖、限制血液循環的緊身牛仔褲，以及容易讓人失去平衡、扭傷腳踝的高跟鞋與厚底鞋等，愛美之人在追求流行的同時，也須將隱藏的健康與安全風險納入考量。

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