好市多賣的瓶裝水 哪些品牌值得買、哪些不建議？

倉儲式賣場好市多（Costco）。（美聯社）

從純淨水（purified water）、礦泉水（spring water），到鹼性水（alkaline water）以及採用新過濾法的各類飲用水，市售瓶裝水種類之多，令人眼花撩亂。在超市購物時，很容易隨手從貨架拿起一瓶，但哪些才是讓人喝得安心的呢？

美食與美酒（Food & Wine）雜誌邀請了飲料顧問里斯（Martin Riese），請他評選在倉儲式賣場好市多 （Costco ）中，最值得購買的瓶裝水。里斯擁有數十年品鑑與評估水的經驗，他表示，水的口味極具個人主觀，所謂的「最佳礦泉水」根本不存在，水的味道取決於其中溶解的各種礦物質，而每個人都有不同的偏好；雖然如此，但他認為有些水不錯，有些則不會購買，這與味道無關。以下是里斯推薦在好市多值得購買的瓶裝水。

好市多值得購買的瓶裝水

里斯表示，在購買瓶裝水時，純淨水是最經濟的選擇之一。因為它本質上只是經過濾的自來水，通常採用反滲透技術，藉由壓力與半透膜的結合來去除污染物，隨後再添加礦物質以改善口感。好市多提供幾款優質的純淨水，里斯建議，若想在該類別中以實惠價格採購，他會選擇Pure Life與「科克蘭精選」純淨水。

另一方面，礦泉水則源自地下含水層；其中的礦物質是天然存在，而非人工添加。這對里斯來說是一大優點，他表示，與純淨水相比，礦泉水中的礦物質含量要高得多。就水來說，礦物質等於風味，這也是為什麼礦泉水往往口感更佳。

里斯說，這些礦物質多數屬於電解質，含量會因水源不同而異；因此，礦泉水通常含有少量天然電解質。雖然遠低於「開特力」（Gatorade）或Pedialyte電解質水等飲料的電解質含量，但對於補充水分來說仍有不錯的附加價值。若想在好市多選購礦泉水，里斯推薦Arrowhead Mountain、Fiji與Mountain Valley等品牌。

喜愛氣泡水的消費者，在好市多也能滿足需求。里斯列舉了「科克蘭精選」義大利氣泡水、Mountain Valley氣泡水以及San Pellegrino氣泡礦泉水，這些是他會放入購物車的品項。

好市多不建議購買的瓶裝水

即使是好市多，也並非所有商品都完美無缺，里斯建議應避開以下幾款飲用水。

里斯指出，部分純淨水品牌如Smartwater並未採用反滲透技術，而是採用蒸氣蒸餾法；將自來水蒸發後再冷凝成液體，類似雨水形成的過程。里斯表示，他更偏好相對簡單的反滲透技術，並認為蒸氣蒸餾法等製程不值得付出較高的價格。他強調，這些水本身沒問題，但考慮到售價較高，他不會購買。

他同時也提醒消費者應避免購買鹼性水，以及在標籤上標榜pH值的品牌，例如在好市多均有販售的Essentia、Smartwater 9.5和「科克蘭精選」鹼性水。里斯指出，水中的高pH值基本上毫無意義，因為當喝下肚時，pH值會立即被極具酸性的胃液中和，因此他不會購買任何經淨化或鹼性強化水。

還有一個氣泡水品牌是里斯在好市多不會購買的：Maison Perrier。里斯說，雖然他是Perrier頂級氣泡礦泉水的愛好者，但該品牌最近更換了水源，已不再採用天然泉水；他認為這會讓消費者感到有些困惑，因此他不建議購買。

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