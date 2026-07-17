搶救日漸稀薄髮量 試試這款韓系頭皮爽膚水
韓系美妝保養品近年席捲市場已非新聞，從保養品到彩妝，韓系產品幾乎無所不在，但護髮產品相對化妝品較少人知道。
哈芬登郵報(Huffington Post)撰稿人亞隆森(Alex Aronson)撰文分享即將年滿35歲的他使用韓系護髮產品的心得。
他表示，隨著年紀增長，頭髮狀況大不如前，髮際線後退、髮量稀疏等問題逐漸浮現。
亞隆森考慮飛往土耳其接受植髮手術之前，決定嘗試不同產品養髮。
他首先測試Bomme活化頭皮爽膚水(Bomme Revitalizing scalp toner)，這款免沖洗的頭皮護理液強調能促進健康生髮並增添頭髮光澤，成分包含柿葉、綠茶與槐果萃取物等植物性原料，訴求長期改善頭皮與頭髮健康。
該產品採用多孔滴管式的瓶身設計，方便使用者將液體均勻地塗抹於頭皮，再以指腹輕柔按摩吸收；不使用時可將滴管轉緊鎖上，避免滲漏。
亞隆森表示，這款設計的確有效防止滲漏。
產品容量為4.5盎司，售價39元，他持續使用約八周還用不完。
亞隆森的養髮測試並未告知伴侶，但他的伴侶卻主動提及，他的頭髮最近看起來變得「豐盈飽滿」(voluptuous)、更健康且有光澤。
亞隆森承認他用了這項產品後也有同感，且使用成效就落在該品牌宣稱開始見效的時間點。
他強調，這款頭皮爽膚水完全不會讓頭髮出現黏膩感，他依照產品說明的建議方式使用，早晚各一次加入日常保養流程；在乾髮時先用這款爽膚水，再用其他產品，整個過程從未感覺頭髮變得沉重或難整理。
反之，這款產品讓他的頭髮呈現健康自然的光澤感，甚至看起來略為豐盈；亞隆森表示，這對於一名開始注意到髮量稀疏與掉髮問題的使用者而言，如此成效令人相當滿意。
作者因年紀增長，開始出現髮際線後退與髮量稀疏等問題，甚至曾考慮飛往土耳其植髮，因此先改以不同養髮產品做嘗試。 Bomme活化頭皮爽膚水是免沖洗產品，主打促進健康生髮與增加光澤，成分含柿葉、綠茶與槐果等植物萃取，並採滴管設計方便塗抹。 作者連續使用約8周後，伴侶主動說他的頭髮更豐盈、健康且有光澤；他本人也認同效果明顯，而且全程沒有黏膩、沉重或難整理的問題。
精華 FAQ
作者因年紀增長，開始出現髮際線後退與髮量稀疏等問題，甚至曾考慮飛往土耳其植髮，因此先改以不同養髮產品做嘗試。
Bomme活化頭皮爽膚水是免沖洗產品，主打促進健康生髮與增加光澤，成分含柿葉、綠茶與槐果等植物萃取，並採滴管設計方便塗抹。
作者連續使用約8周後，伴侶主動說他的頭髮更豐盈、健康且有光澤；他本人也認同效果明顯，而且全程沒有黏膩、沉重或難整理的問題。
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