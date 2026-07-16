吐司架創意用法 變身客廳萬用收納工具

Apollo鍍鉻吐司架。圖取自Amazon.com

一物多用，有時往往會出現在最意想不到的地方，例如一個不起眼的餐桌小物：可將吐司直立擺放的吐司架，也能變成客廳裡充滿無限可能的收納工具。

Apartment Therapy網站報導，乍看之下，吐司架並不會讓人聯想到「客廳收納」；但它的垂直插槽，使它成為收納一些扁平、易彎折或容易遺失物品的好地方，這些東西通常會堆積在茶几、邊櫃或電視櫃上。吐司架體積小巧、輕便又時尚，尤其是亞馬遜 網站一款Apollo鍍鉻吐司架，以下是使用它來收納的幾種方式。

收納雜誌與書籍

雜誌與書籍經常被堆放在客廳茶几上，容易遮覆住其他物品，改用吐司架後，這個問題立刻解決。較小的雜誌、薄薄的平裝書都可放入垂直插槽中，讓所有物品都更容易被看見和取用。

整理邀請卡與賀卡

收到生日派對、婚禮請帖以及感謝卡，為了查閱日期和回覆確認等細節，最好將它們放在隨手可及之處。吐司架正是將這些卡片集中收納、一目瞭然且觸手可及的完美選擇。

收納零碎小物

客廳一些容易四處散落的小物件，如電視及其他裝置的遙控器，以吐司架作為這些小物的迷你收納區，效果奇佳，可讓它們不再散落在各處，整齊地收納在一個低調又整潔的角落裡。

其他居家收納妙招

在廚房放一兩個吐司架，可用來收納非麵包類物品，例如鍋蓋、砧板、食譜卡、隔熱墊，甚至是一疊待分類的信件。