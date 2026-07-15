好市多熱賣有機植物蛋白粉 被控含有毒重金屬

好市多(Costco)。(美聯社)

好市多 (Costco )因銷售一款據稱含有危險劑量有毒重金屬的暢銷蛋白粉而面臨法律訴訟。

一起在本周於聯邦法院提出的集體訴訟，指控好市多在銷售Orgain有機植物蛋白粉時，未告知消費者該產品可能含有鉛、砷和鎘等有毒重金屬。

根據訴狀，受影響的產品包括香草味和奶油巧克力軟糖口味的Orgain有機蛋白粉，這些產品好市多的實體店和線上均有銷售。

這次訴訟總是由自六個州的七名消費者聯合提起，指控好市多未披露蛋白粉的成分，違反了消費者保護法。該訴訟旨在為購買了這些營養補充劑的消費者尋求賠償，並要求法院下令好市多披露所有重金屬含量，並停止銷售未提供充分警告的產品。

原告指出，實驗室檢測結果，包括「消費者報告」(Consumer Reports)2025 年的一項調查，發現Orgain的香草蛋白粉鉛含量超過了該刊物的「擔憂水平」(level of concern)。

訴訟還提及獨立檢測結果，指出發現從好市多購買的蛋白粉中含有鉛、砷和鎘，其中一個樣本的鉛含量遠遠超過加州 「安全港」(safe harbor)標準的 600% 以上。

訴訟指出，除非好市多做出適當的揭露，否則消費者「無法得知受污染產品中含有重金屬」。

原告聲稱消費者被美國農業部(USDA)有機認證標誌以及像是「乾淨的力量」、「優質乾淨營養」和「優質原料」等宣傳語誤導。

好市多目前尚未召回該款蛋白粉，而且這些指控也尚未在法庭上得到證實。

Orgain有機蛋白粉目前有在其品牌官網上銷售，香草口味的單次售價約為38元；但在Costco網站上，這款有機蛋白粉則是「會員專屬」商品。

據報道，許多購買者長期堅持使用這款蛋白粉，以保持健康和體形，因此，這次事件引發了人們的極大擔憂。

律師伯曼(Steve Berman)在一份聲明中表示：「這些注重健康的消費者一次又一次地在不知情的情況下，攝入了令人擔憂的鉛、鎘和砷等重金屬含量。他們相信好市多的質量保證體系不會允許此類事件發生。」

但蛋白質粉的情況較為特殊，因為聯邦食品與藥物管理局(FDA)通常不會在膳食補充劑上架銷售前，進行檢測或核准。

原告認為，消費者在做購買決定時，只能依賴零售商對產品品質和安全性的描述。