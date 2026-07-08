Trader Joe's熱賣的迷你餛飩 Aldi也上架且更便宜

平價超市Aldi。(路透)

無論是加熱即食的餐點、省時開胃菜，或是甜點，Trader Joe's的冷凍食品圈粉無數，已不是什麼秘密；其中迷你雞肉香菜餛飩更是備受購物者喜愛，這是因為它用途廣、準備簡單，當然還有令人垂涎的美味。

烹飪網站All Recipes撰稿人狄爾克斯（Kennedy Dierks）指出，她的同事常將這款冷凍好物融入晚餐不同的菜餚中，搭配一道只需兩種食材的湯品；而她則常把幾顆餛飩丟進微波爐加熱，淋上糖醋醬作為速食點心。這些餛飩冷藏也十分美味，該網站食譜 開發者格拉沃伊斯（Natalie Gravois）建議，可將它們搭配 Trader Joe's的花生脆麵沙拉享用。

狄爾克斯說，儘管她們很喜歡Trader Joe's的餛飩，但更愛平價超市Aldi特惠活動Finds的商品；幸運的是，這家連鎖超市每周推出的限量商品中，包含與Trader Joe's這款熱門商品類似的好物，而且價格更便宜。

Aldi的冷凍迷你餛飩回歸

近日，Aldi的「福霞（Fusia）亞洲風雞肉迷你餛飩」成為該連鎖超市每周精選商品之一。這些一口大小的餛飩內餡為雞肉與蔬菜，不僅能完美搭配湯品與麵食，也可單獨享用，只需蘸點醬汁即可。此外，用氣炸鍋、蒸籠或微波爐皆能輕鬆烹煮，不會因方便而犧牲風味。

社群平台Reddit的一位用戶在該食品的討論區中留言說，她懇求Aldi讓這些餛飩成為永久商品，「它們真的超級好吃」。另一位網友也附和說，他超愛這些餛飩，讓人想起Trader Joe's的雞肉香菜餛飩。

一位滿意的顧客在臉書（Facebook）上分享說，味道絕佳，而且加進麵湯裡後，餛飩的口感依然很棒。

不喜歡雞肉的消費者，Aldi亦提供豬肉口味的冷凍餛飩。

這包24盎司的冷凍餛飩在Aldi的零售價僅6.49元，無論是正餐、配菜或點心，都是簡單又經濟的選擇；此外，換算每盎司僅27美分，也比Trader Joe's的雞肉香菜迷你餛飩更實惠。