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Trader Joe's冷藏豌豆種出整株 他實測「發芽率100%」一包解鎖三種吃法

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Trader Joe's冷藏豌豆種出整株 他實測「發芽率100%」一包解鎖三種吃法

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網友分享超市豌豆種植經驗。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@R...
網友分享超市豌豆種植經驗。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@R Khalil）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：小紅書網友把Trader Joe's冷藏豌豆埋土，五顆全部成功發芽。
  • 重點二：經過約兩個月栽培與支架攀爬後，植株順利結出豆莢。
  • 重點三：她確認使用的是冷藏豌豆而非冷凍品，保存活性仍可播種。

不少人到美國連鎖超市Trader Joe's會購買冷藏豌豆直接料理，不過近日一名小紅書網友「參柒貳拾壹」分享，自己隨手把買來的冷藏豌豆埋進土裡，沒想到發芽率竟達100%，歷經約兩個月後順利長成植株並成功結出豌豆，讓她直呼是「陽台種菜人的低成本快樂」，貼文曝光後吸引大批網友討論，不少人也躍躍欲試。

「參柒貳拾壹」表示，這包冷藏豌豆買回家後一直放在冰箱冷藏保存，由於第一次嘗試，不確定超市販售的豌豆是否還具有發芽能力，因此僅隨手挑了5顆種進花盆裡。沒想到幾天後，5顆種子全數順利發芽，之後她再將幼苗移植到6吋塑膠盆中，每盆種植約兩株，長勢特別好的則獨享一盆，等待植株逐漸長大。

她透露，由於種植數量不多，因此沒有特地採收豌豆苗，而是讓植株持續生長。等藤蔓變高後，再利用Home Depot販售、每支約2美元的塑膠支架搭建攀爬架。雖然前陣子加州灣區連日降雨，陽台經常出現蝸牛啃食嫩葉，她甚至得拿著手電筒每天晚上抓蝸牛，但最終仍順利收成豆莢。

從她分享的成果可見，Trader Joe's冷藏豌豆結出的豆莢尺寸與市售相近，拆開成熟豆莢後，裡頭的豌豆大小也與原本購買時相差不大。她形容，一包豌豆其實可以「一袋三吃」，除了直接煮熟食用，也能播種培育豌豆苗，繼續種植後還能收成新鮮豆莢，相當具有成就感。

面對網友詢問是否能一直循環種植，「參柒貳拾壹」表示，目前自己種出的豌豆仍比原本買來的小一些，因此還在觀察是否會繼續長大；也有人詢問是否使用冷凍豌豆，她則澄清自己購買的是Trader Joe's冷藏區販售的產品，並非冷凍豌豆，因此種子並未因低溫而失去活性。

留言區同樣十分熱烈，不少人分享自己也曾成功種出番茄、豌豆，甚至有人表示「放在冰箱忘記吃，結果自己發芽了」、「昨天才丟掉發芽豌豆，看完好後悔」；也有不少網友直呼「這都行？」、「我下次也要試試」、「原來豌豆還能這樣玩」。此外，有人詢問是否就是平常炒菜使用的豌豆苗，「參柒貳拾壹」則坦言，自己這批沒有實際採收食用，因此無法百分之百確認是否與市售豌豆苗相同，但有其他網友分享，使用糖莢豌豆（Sugar Pea）培育出的嫩苗口感會更嫩，可作為種植參考。

精華 FAQ

  • 作者把在Trader Joe's買回的冷藏豌豆直接埋入土中，觀察其是否仍具發芽能力，結果五顆全部發芽，並在後續栽培後順利結出豆莢。

  • 她先將幼苗移植到6吋塑膠盆中，每盆種約兩株，長勢好的單獨一盆，之後再用Home Depot買的塑膠支架搭成攀爬架，讓藤蔓持續生長。

  • 因為一包冷藏豌豆不只可煮來吃，還能拿來播種、長成豌豆苗，最後再收成豆莢，等於可「一袋三吃」，成本低又很有成就感。

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