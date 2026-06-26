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山姆會員店這款即食調味雞、牛肉 讓備餐更輕鬆

編譯莊瑞萌／即時報導
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山姆俱樂部(Sam's Club)。美聯社
山姆俱樂部(Sam's Club)。美聯社

夏天太熱不想開伙，即食料理成了絕佳選擇。最近山姆會員店(Sam's Club)引進了Buena Mesa的調味雞肉與牛肉，免去自備醃料的麻煩，價格實惠且做法多元。食譜作家狄拉德(Samantha Dillard)實際試吃後給予好評，認為肉質鮮嫩多汁，適合快速變出餐廳等級的墨西哥風味餐。

All Recipes報導，夏天到了，有人不喜歡花太多時間下廚。有時候天氣太熱，根本不想開烤箱，其他時候則是因為寧可待在戶外，也不想將傍晚耗在廚房裡。此時現成的備餐選擇，例如Giovanni Rana的牛肉香腸千層麵和即食料理包，既省時又能端出令人滿意的餐點，風味還不打折。最近狄拉德還發現自己最愛的夏季簡餐食材之一Buena Mesa的調味肉品，現在在山姆會員店也買得到了，目前賣場引進兩款最受歡迎的口味：墨西哥烤雞肉和墨西哥烤牛肉。

▲ 圖片來源：IG＠samsclublahabra（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

Buena Mesa調味烤雞肉採用去骨去皮雞胸肉，以大蒜、乾燥青甜椒和乾燥墨西哥辣椒等香料調製的風味醬汁醃製。牛肉的配料類似，只是將雞胸肉換成牛肋嫩肩肉，兩款均以重量計價，視肉品而定，通常在每磅5至8元之間，每組含兩包獨立包裝，方便一次大量烹調、一整周享用，或將其中一包放入冷凍庫留待日後使用。

Buena Mesa調味肉品除了便利性之外，最大的優點在於用法多元。舉例來說，使用已醃好的肉來做墨西哥烤肉更輕鬆。烹調後，只需將洋蔥和青甜椒切絲拌炒，搭配溫熱的墨西哥薄餅或青檸香菜飯即可。另外，煮熟的肉也可切丁用來製作墨西哥捲餅、沙拉、墨西哥脆餅或砂鍋料理。

自從狄拉德在店裡發現Buena Mesa以來，她每周都買。因為自己喜歡控制味道，通常她不太買已經調味好的肉品，但這款產品價格比生雞肉還划算，所以才決定試試看。狄拉德第一個嘗試的是山姆會員店尚未販售的Salsa Verde口味，口味令她非常喜歡，後來又回去試了能找到的所有其他口味，發現墨西哥烤牛肉特別令人驚豔，每一口都軟嫩多汁，風味十足而且完全沒有奇怪的嚼勁，讓狄拉德全家人都很滿意，不斷回頭續吃。

狄拉德表示，自己很喜歡Buena Mesa的產品不需要額外調味，如果想加點配料，只要撒上一小撮海鹽和幾滴萊姆汁就能提味。搭配酪梨醬、公雞嘴醬(Pico de Gallo)和起司等配料，還能成為一道令人滿足、口味不輸餐廳水準的料理。

精華 FAQ

  • 目前引進的是兩款最受歡迎的口味：墨西哥烤雞肉與墨西哥烤牛肉，皆已預先調味，適合不想額外備料、又想快速完成一餐的消費者。

  • 產品採重量計價，通常每磅約五到八美元，每組含兩包獨立包裝，方便一次大量烹調、分次食用，或先冷凍保存留待日後使用。

  • 試吃者認為墨西哥烤牛肉特別軟嫩多汁、風味十足，幾乎不需再調味，只要搭配薄餅、青菜或酪梨醬，就能做出接近餐廳水準的料理。

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