我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿曼外海油輪遇襲1傷2失蹤 疑遭美國飛彈擊中

亞城富人區悲劇 夫槍殺亞裔妻後自盡 17歲長子目睹報警

好市多這款預製千層麵 份量可餵飽6人

編譯周靜芝/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
好市多(Costco)。美聯社
好市多(Costco)。美聯社

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：好市多熱賣RANA四種起司雞肉卡邦尼千層麵。
  • 重點二：這款冷凍餐點結合千層麵與雞肉卡邦尼風味。
  • 重點三：每盒含六份可當主餐，搭配配菜更適合全家分享。

食譜作家狄拉德（Samantha Dillard）喜歡在周日做些療癒美食，她表示，通常她的首選是烤盤料理，以酥脆的雞腿肉搭配各式各樣蔬菜；不過，最近她開始嘗試新口味。為了節省時間，狄拉德開始改用預製餐點，令她驚訝的是，這樣不僅省錢，還減少浪費；她說，最重要的是，全家人都很喜歡，吃得心滿意足。

狄拉德表示，最近她注意到好市多Costco）的顧客都在熱烈討論一款預製晚餐，它將兩道經典料理融合成一道風味濃郁的佳餚，她在下次購物時立即買了這款冷凍餐點。

RANA四種起司雞肉卡邦尼千層麵（Carbonara Lasagna）

RANA四種起司雞肉卡邦尼千層麵是許多顧客的心頭好，狄拉德說，光看名字就已說明一切，讓人一點也不意外。加熱後，每一口都能品嚐到軟嫩的千層麵條、雞胸肉絲，以及培根蛋奶風味醬汁。

當然，少了起司就稱不上千層麵，但這款餐點的起司份量絕對足夠；每一層都填滿了帕瑪森（Parmesan）、阿夏戈（Asiago）和瑞可塔（Ricotta）起司的混合物，頂層則鋪上莫札瑞拉（Mozzarella）起司與麵包屑。

狄拉德指出，RANA千層麵每盒含六份標準份量，但若家人的年齡或食量較大，喜愛更豐盛的份量時，建議可選購兩盒。用來當主餐佐沙拉、蒸花椰菜和烤蘆筍等簡易配菜都很合適；或者搭配酥脆的麵包享用，可將醬汁蘸得一滴不剩。

在社群平台Reddit上，一位粉絲分享了對這道餐點的評價。他表示，味道好到不可思議；如果喜歡千層麵、喜歡雞肉卡邦尼，或者單純喜歡美食，「請立刻買下它」。

其他人也加入讚美行列。一位Reddit用戶說，她是因為特價才買的，結果輕輕鬆鬆就吃掉三分之二，「大推」。另一人說，她老公只咬了一口就說：「這道餐點下次一定要再買」。

RANA四種起司雞肉卡邦尼千層麵可在好市多的冷藏區找到，與該品牌的其他產品如牛肉牛小排千層麵（Beef & Short Rib Lasagna）、楓糖第戎芥末雞肉寬麵（Maple Dijon Chicken Pappardelle）陳列在一起。狄拉德說，如果正在尋找既能省時又不失風味的餐點，下次採購時可留意這款食品。

精華 FAQ

  • 它是RANA四種起司雞肉卡邦尼千層麵，屬於冷凍預製晚餐，把千層麵與雞肉卡邦尼兩種經典風味結合在一起，主打濃郁口感與便利性。

  • 加熱後可吃到千層麵條、雞胸肉絲與培根蛋奶風味醬汁，內層有帕瑪森、阿夏戈、瑞可塔混合起司，頂層再鋪莫札瑞拉與麵包屑。

  • 每盒有六份標準份量，適合當主餐搭配沙拉、花椰菜或蘆筍，也可配麵包蘸醬；若家人食量較大，建議一次買兩盒更充足。

好市多 食譜 Costco

上一則

存百萬才能安心退休？專家：事實上不需這麼多

延伸閱讀

美食評論員大推的好市多早餐食品 這款可頌媲美巴黎咖啡館

美食評論員大推的好市多早餐食品 這款可頌媲美巴黎咖啡館
好市多這款新零食 輕鬆增加蛋白質攝取量

好市多這款新零食 輕鬆增加蛋白質攝取量
好市多不是都好 7款食品被罵翻

好市多不是都好 7款食品被罵翻
好市多員工：免費試吃奇葩多 這些讓人超不爽

好市多員工：免費試吃奇葩多 這些讓人超不爽

熱門新聞

早餐空腹吃可頌、鬆餅、丹麥酥基本上都是精緻澱粉再加飽和脂肪，通常缺乏纖維或蛋白質來減緩血糖波動，血糖同樣會快速飆升再迅速下降，這種劇烈波動不是心臟一大清早就要承受的。Image by Pexels from Pixabay

心臟科醫生曝：早晨9點前絕不做的5件事

2026-06-09 09:15
2027年，長者在社安福利受到影響前，很可能被允許賺取更多收入。(美聯社)

明年4項社安福利變動 宜先掌握預作規劃

2026-06-07 12:31
可攜式蒸發式冷氣(evaporative air cooler)。圖取自Amazon.com

可攜式水冷扇 使用者：一年可省數千元電費

2026-06-05 12:32
漢堡王（Burger King, BK）終於滿足了顧客的期盼，在15年後，重新推出廣受粉絲喜愛的菜單品項「皇冠雞塊」（crown nuggets）。(路透)

漢堡王15年未見餐點回歸 粉絲：真的好想念

2026-06-04 10:24
網友利用雨水種菜達到環保再利用目的。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Sebastian Völkel ）

北卡華人自建雨水回收系統 「環保又省水」種菜做法曝光

2026-06-06 19:55
示意圖。Image by Lukas Bieri from Pixabay

無心之失？空服人員對旅客這行為最難容忍

2026-06-08 10:17

超人氣

更多 >
印度打通喜馬拉雅山區戰略隧道 連通中國邊境

印度打通喜馬拉雅山區戰略隧道 連通中國邊境
好市多會員注意 這筆錢未來可能退回來 原因曝光

好市多會員注意 這筆錢未來可能退回來 原因曝光
川普現身NBA總決賽被全場狂噓？孫女卻笑了

川普現身NBA總決賽被全場狂噓？孫女卻笑了
黃曉明去年落榜逆襲成功 48歲高分錄取博士班

黃曉明去年落榜逆襲成功 48歲高分錄取博士班
最新消息：美軍對伊朗發動報復性打擊

最新消息：美軍對伊朗發動報復性打擊