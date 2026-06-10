好市多這款預製千層麵 份量可餵飽6人

好市多(Costco)。美聯社

AI重點 文章重點整理： 重點一： 好市多熱賣RANA四種起司雞肉卡邦尼千層麵。

好市多熱賣RANA四種起司雞肉卡邦尼千層麵。 重點二： 這款冷凍餐點結合千層麵與雞肉卡邦尼風味。

這款冷凍餐點結合千層麵與雞肉卡邦尼風味。 重點三：每盒含六份可當主餐，搭配配菜更適合全家分享。

食譜 作家狄拉德（Samantha Dillard）喜歡在周日做些療癒美食，她表示，通常她的首選是烤盤料理，以酥脆的雞腿肉搭配各式各樣蔬菜；不過，最近她開始嘗試新口味。為了節省時間，狄拉德開始改用預製餐點，令她驚訝的是，這樣不僅省錢，還減少浪費；她說，最重要的是，全家人都很喜歡，吃得心滿意足。

狄拉德表示，最近她注意到好市多 （Costco ）的顧客都在熱烈討論一款預製晚餐，它將兩道經典料理融合成一道風味濃郁的佳餚，她在下次購物時立即買了這款冷凍餐點。

RANA四種起司雞肉卡邦尼千層麵（Carbonara Lasagna）

RANA四種起司雞肉卡邦尼千層麵是許多顧客的心頭好，狄拉德說，光看名字就已說明一切，讓人一點也不意外。加熱後，每一口都能品嚐到軟嫩的千層麵條、雞胸肉絲，以及培根蛋奶風味醬汁。

當然，少了起司就稱不上千層麵，但這款餐點的起司份量絕對足夠；每一層都填滿了帕瑪森（Parmesan）、阿夏戈（Asiago）和瑞可塔（Ricotta）起司的混合物，頂層則鋪上莫札瑞拉（Mozzarella）起司與麵包屑。

狄拉德指出，RANA千層麵每盒含六份標準份量，但若家人的年齡或食量較大，喜愛更豐盛的份量時，建議可選購兩盒。用來當主餐佐沙拉、蒸花椰菜和烤蘆筍等簡易配菜都很合適；或者搭配酥脆的麵包享用，可將醬汁蘸得一滴不剩。

在社群平台Reddit上，一位粉絲分享了對這道餐點的評價。他表示，味道好到不可思議；如果喜歡千層麵、喜歡雞肉卡邦尼，或者單純喜歡美食，「請立刻買下它」。

其他人也加入讚美行列。一位Reddit用戶說，她是因為特價才買的，結果輕輕鬆鬆就吃掉三分之二，「大推」。另一人說，她老公只咬了一口就說：「這道餐點下次一定要再買」。

RANA四種起司雞肉卡邦尼千層麵可在好市多的冷藏區找到，與該品牌的其他產品如牛肉牛小排千層麵（Beef & Short Rib Lasagna）、楓糖第戎芥末雞肉寬麵（Maple Dijon Chicken Pappardelle）陳列在一起。狄拉德說，如果正在尋找既能省時又不失風味的餐點，下次採購時可留意這款食品。